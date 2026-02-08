"Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça"

Jon Total Harper juega desde hace pocas semanas en el Persik de Indonesia. Anteriormente pasó por el Mumbai de la India, el OFI Creta chipriota además del Granada en España y el Rangers, Hull City, Birmingham y Brendford en el fútbol británico. En su momento se habló mucho de su decisión de dejar el Barça y fichar por un equipo de la Premier League. En el programa ADN Masia de SPORT con Andrea Ginés hemos charlado de manera agradable con un excanterano del Barça que habla con el corazón.

¿Como te va por Indonesia?

Llevo unas semanas aquí y es una bonita experiencia. El club y los compañeros me han recibido muy bien y estoy muy contento y en proceso de adaptarme. He jugado en muchos países y quiero seguir disfrutando de mi pasión que es el fútbol. Estoy con la motivación de hacerlo bien conocer el país, la gente. Quiero seguir disfrutando del fútbol.

Jon Toral ha jugado en ligas exóticas / Persik Kediri

¿Como recuerdas tu etapa en el Barça?

Estuvo ocho años en el Barça y siempre digo que La Masia es como estudiar en Harvard. Fue un lujo estar tantos años en la mejor cantera del mundo y si he podido ser futbolista es gracias a aquella etapa. Cuando jugaba en la cantera del Barça no pensaba en ser profesional, solo disfrutaba de jugar con mis amigos sin más pretensiones. Recuerdo que teníamos una gran generación desde que éramos benjamines con jugadores como Samper, Roger Riera, Dongou, Sandro y muchos otros. Yo trataba de disfrutar y esto se lo inculco ahora a mis hijos. Mantengo relación con Samper, Riera y es bonito recordar esos momentos en Barcelona.

Jon Toral jugó ocho años en la cantera blaugrana / Javier Ferrándiz

¿Qué entrenador del Barça te marcó más?

Tuve entrenadores fantásticos, todos fueron increíbles, recuerdo a Andrés Carrasco por ejemplo. No fue como entrenador pero Albert Puig fue la persona que más me marcó ya que él fue el que me fichó cuando yo tenía ocho años y jugaba en el Reus. Él apostó por mí y habló con mi familia. Ellos me dieron libertad para decidir si me iba al Barça. No era fácil porqué tenía que ir cada día en taxi y era más de una hora y media de camino. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos viajes con los taxistas y compañeros. Fueron siete años así hasta que me mudé en La Masia.

Sergi Samper y Jon Toral jugaron juntos en las categorías inferiores del FC Barcelona / Archivo

¿Fue difícil decidir dejar el Barça?

A los 16 años te empiezas a plantear un poco más tu futuro. Siempre recuerdo con una sonrisa mi etapa en el Barça. Estoy muy agradecido al Barça por lo que viví. Pasé muy buenos momentos. Fue una decisión difícil ya que me encontraba muy bien pero siempre había soñado con jugar en Inglaterra. Me encanta la Premier League, es una liga increíble y pensé en lo mejor para mi carrera y no me arrepiento de nada. Me pesó más jugar en la Premier que jugar en el Barça. Veía a la gente que tenía por delante en el Barça y veía a grandes jugadores como los hermanos Alcántara o Sergi Roberto en mi posición. No veía un camino fácil pero fue la decisión que pensé en su momento y no me arrepiento de nada. No cambiaría nada de mi vida ya que en Inglaterra conocí a mi mujer y formé mi familia. He hecho mi camino, puedo vivir del fútbol y he conocido países maravillosos. Todo pasa por algo en la vida.

Jon Toral cambió el Barça por el Arsenal / Archivo

¿Las lesiones frenaron tu carrera?

Antes de fichar por el Arsenal me lesioné en una rodilla y nunca sabremos si aquello pudo o no marcar mi carrera. Tengo que decir que el Barça se portó muy bien conmigo y me ayudó mucho y en el Arsenal también me dieron todo lo que necesitaba para superarlo. Fue dificíl porque quieres empezar con buen pie. También me ayudó mucho en mi integración venir a Londres con Héctor Bellerin con el que había jugado ocho temporadas en el Barça. Fue difícil porque cambias una metodología de ocho años y aunque en el Arsenal buscan jugar bien es diferente. Cambiar de país siempre es difícil también.

Jon Toral y Messi en un Barça-Granada / Marc Casanovas

Si un jugador joven del Barça con ofertas del extranjero te pidiera consejo, ¿Qué le dirías?

Yo le aconsejaría seguir lo que sienta. Que no se dejen influir por otras personas porque es tu decisión y es tu carrera. Que lo hagan convencidos como hice yo. Si es quedarse que lo hagan convencidos y si es irse que también estén convencidos. Cuando haces las cosas así es imposible que te arrepientas de tus decisiones o que pienses que cometiste un error. Lo que pasaría si hubieras tomado otra decisión no existe ya que no lo sabremos nunca. El jugador tiene que decidir sintiéndolo dentro. Yo le comuniqué al Barça en febrero mi decisión y jugué menos minutos pero lo entiendo porque el club tiene que mirar por sus intereses y por el futuro. Lo entendí sin problemas y seguí disfrutando de mis últimos meses en el Barça.

Jon Toral es felicitado tras marcar un auténtico golazo / EFE

¿Hay algún jugador del Barça que te guste especialmente?

Soy culé aunque ahora no puedo seguir tanto el Barça por el cambio horario. Siempre que enciendo la tele para ver el Barça es para ver a Pedri. Para mí Pedri es el futbolista total y disfruto viéndolo y me hace disfrutar del fútbol. Es el jugador con el que más disfruto. Es un gran jugador con y sin balón.