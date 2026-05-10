¡La Masia no descansa! El Juvenil B del Barça, campeón de liga

Es el sexto equipo del fútbol base masculino del Barça que se proclama campeón. El Juvenil A, Sub-16 y Sub-12 blaugranas lo lograron la semana anterior y esta jornada le ha llegado el turno al Juvenil B.

La próxima semana el Sub-15 puede certificar otra liga para el Barça mientras que el Sub-14 y Sub-13 no dependen de ellos mismos pero competirán por ello hasta la última jornada.

Pau Bergés es un lateral muy completo / Dani Barbeito

El Juvenil B blaugrana ha empatado hoy sin goles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante el Atlètic Segre. El punto le ha valido para cantar el alirón tras la derrota del Gierona ante el Espanyol (4-2). A falta de una jornada para el final de la Liga, los de Cesc Bosch suman seis puntos más que el Girona. 64 por 58. Queda una última jornada liguera en la que el equipo azulgrana jugará en el campo del Sant Andreu.

En estas últimas semanas Cesc Bosch ha dado oportunidades a jugadores cadetes que no solo han dado la cara sino que han aportado mucha calidad. Artem Rybak ha sumado desequilibrio y gol mientras que el extremo Ruslan Mba ha aportado velocidad y capacidad para generar ocasiones.

Cesc Bosch es el entrenador del Juvenil B del Barça / Dani Barbeito

Futbolistas como Samu Borniquel o Ignasi Bassas también han reforzado al Juvenil b sin que se note este salto de categoría del sub-16 a la Liga Nacional Juvenil.

Hay que tener en cuenta que jugadores como Gorka Buil o Gerard Mullol han sido cadetes que durante todo el curso han estado en dinámica del Juvenil B siendo futbolistas clave de este equipo.

Este Juvenil B ha destacado más por su juego coral que por individualidades que hayan marcado por sí mismos las diferencias. La prueba es que el máximo goleador, Byron Mendoza, no ha pasado de ocho goles.

Byron Mendoza es un jugador con una zurda exquisita / Dani Barbeito

Aunque el Barça ha superado los 60 goles, este Juvenil B ha mostrado en alguna fase del curso dificultades para ser un equipo efectivo en el área rival. Las lesiones de Isma Ziani y la contribución irregular en el gol del '9' Pol Mancheño han provocado que la aportación goleadora haya estado muy repartida.

Genís Clua, Roberto Tomás, Byron Mendoza o adam Argemí han sido los jugadores que más han contribuido a sumar el casillero de dianas. En cuanto al juego hay que destacar la aportación de futbolistas como Xavi Miràngels o Michal Zuk.

Mención destacada para los defensas y porteros de este Juvenil B que han sido de largo el equipo menos goleado con 16 tantos encajados hasta el momento.

Gerard Sala ha completado una gran temporada con el Juvenil B / Valentí Enrich

La pareja de centrales que han formado Joan Inglés y Sergi Mayans ha rayado a un altísimo nivel mientras que en los laterales Raúl Expósito, Álvaro Gómez, Jordi Pesquer y Pau Bergés han mantenido el listón muy alto. En la portería el nivel de Gerard Sala, Pau Espí y Gerard Valls ha sido también impecable.

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Cesc Bosch ayudado por Jordi Poma ha liderado un staff que ha sabido superar numerosos obstáculos hasta lograr que el Juvenil B se proclame campeón de liga.