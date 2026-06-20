Mario Rosas pedirá para el Eldense la cesión de las perlas del Barça Ebrima Tunkara y Pedro Villar

Mario Rosas fue una gran promesa de La Masia. En la gran generación de Xavi Hernández, todos señalaban al malagueño como el jugador más vistoso y prometedor. Van Gaal le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo pero no se pudo consolidar como si lo lograron sus compañeros Xavi y Puyol.

Después de una carrera futbolística notable en Segunda con presencia destacada en clubs como el Salamanca, Castellón o Cádiz entre otros, Mario continuó ligado al deporte rey en otras facetas.

Estos últimos años ha ejercido tanto como entrenador así como de secretario técnico y director general. Esta última es su actual función en el Eldense, un modesto club que ha logrado esta temporada ascender a la liga Hypermotion.

Así ha sido la entrevista de Mario Rosas, director general del Eldense, con INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Mario Rosas está trabajando en confeccionar un equipo competitivo para mantenerse en Segunda. Más allá de conseguir la permanencia, el gran sueño de Mario Rosas es que su Eldense practique el tipo de fútbol que él experimentó en La Masia.

Mario es un enamorado del estilo de juego del Barça y entiende que los jugadores de La Masia son los ideales para interpretar esta manera de jugar. Es por ello que entiende que el hecho de militar en la categoría de plata puede permitir al Eldense disfrutar de jugadores con altas capacidades técnicas.

Al director deportivo del Eldense no le preocupa contar con jugadores inexpertos y todavía en edad juvenil. Su prioridad es encontrar futbolistas de gran talento que puedan ayudar al equipo de Elda y que a la vez se curtan en una categoría profesional.

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

El hecho de que el Barça Atlètic milite en la Segunda Federación podría facilitar los deseos de Mario Rosas que sueña a lo grande. SPORT puede confirmar que los dos jugadores que Mario Rosas pedirá para el Eldense son Pedro Villar y Ebrima Tunkara. La solicitud en ambos casos pasaría por una cesión de un año.

El director general del Eldense desearía contar con un mediocentro y un interior o mediapunta que aporten talento y ADN Barça. Mario Rosas es un defensor acérrimo de las ideas que le inculcó su maestro Joan Vilà y es por ello que su deseo es que el Eldense exhiba este estilo en su retorno a Segunda.

El Eldense querría a Pedro Villar para que ejerza de mediocentro puro. Las cualidades técnicas y el temperamento ganador del gallego de 18 años han entusiasmado a un Mario Rosas que sabe apreciar este perfil de futbolista. 'Villi' se ha ganado la confianza de Belletti en el tramo final del curso y apunta a ser un fijo para el filial.

Pedro Villar suma trabajo, calidad y gol para sus equipos / FCB

En el Eldense son conscientes de la dificultad de convencer al Barça y al jugador para dar este paso pero lo van a intentar con mucha pasión y capacidad de convencimiento.

En cuanto a Ebrima Tunkara, el hispano-gambiano es otra gran perla de La Masia que ha finalizado el curso con minutos en la Segunda Federación. Pese a que solo tiene 16 años Mario Rosas cree que en el Eldense podría curtirse y adquir experiencia para que el salto al primer equipo fuera más natural. Ebrima ha alternado esta temporada su posición original de interior con la de extremo derecho.

Zurdo de gran talento y poderío físico, es una de las grandes joyas de La Masia.

Ebrima Tunkara se abrazó con Iu Martínez / FCB

Ebrima está citado para iniciar la pretemporada con el primer equipo y es obvio que tanto él como Villar van a priorizar el sueño de intentar convencer a Flick.

Las aspiraciones de Mario Rosas pasan por ofrecer un proyecto interesante ya que la categoría (Liga Hypermition) está dos escalones por encima de la Segunda Federación. Mario Rosas pedirá destas dos cesiones al Barça pero si no logra su objetivo tiene en cartera a otros canteranos blaugranas que también considera interesantes.

Villi celebra un gol con el Juvenil A / Dani Barbeito

El plan de Mario Rosas pasa por aplicar la fórmula Fermín. El andaluz excplotó en el Linares y gracias a esta cesión llamó la atención de Xavi y logró consolidarse en el primer equipo. El Eldense es también un conjunto modesto aunque el equipo que dirige Claudio Barragán puede ofrecer el escaparate de militar en la división de plata del fútbol español.

Mario Rosas era un mediapunta técnico y muy imaginativo. Como director general del Eldense busca también soluciones imaginativas para que su equipo responda a su refinado gusto futbolístico. Mario tiene un paladar futbolístico propio de un gourmet y es por ello que desea cocinar un gran fútbol con ingredientes de la máxima calidad.

Mario Rosas, durante la presentación de la nueva propiedad. / CD Eldense

El malagueño entiende que en La Masia juegan los mejores aspirantes a interpretar un fútbol de cinco estrellas. Es por ello que desaría contar con meritorios que se fogueen en un lugar tranquilo pero con aspiraciones de crecer disfrutando de un buen fútbol.

Noticias relacionadas

Mario Rosas es ambicioso y es por ello que no se conforma con poco. El Barça recibirá en breve una petición del Eldense por Villar y Ebrima.