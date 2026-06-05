Marco Mollica sella la última victoria de la primera jornada de La Liga FC Futures

El Barça afrontó el último partido del grupo C con la tranquilidad de tener el pasaporte para octavos sellado. Hacía falta ganar para certificar la primera plaza del grupo y se logró ante un Alavés (1-0) muy prudente.

Tras arrancar con algunas dudas en los dos primeros encuentros, la goleada ante el Oviedo dejó boquiabierto al público de la Ciudad Deportiva Pamesa y dejó claro que este Barça quiere conquistar Villarreal.

El 5-1 ante el Oviedo dejó la sensación de que este Sub-12 blaugrana es el equipo con un techo futbolístico más alto de todo el tornero aunque la lección a aprender pasa por ganar regularidad y fiabilidad.

En este aspecto el Betis se ha mostrado como un equipo impecable sumando cuatro victorias de cuatro partidos.

Destiny y Ribera celebran un gol / La Liga FC Futures

Ante el Alavés, los de Pol Combellé salieron con un siete inicial alternativo pero en este equipo todos suman.

Los laterales Ale y Marco son pura dinamita y el dúo Pedrito-Joel es de gran calidad.

Unai ayudaba mucho con constantes desmarques y así llegó el gol del lateral izquierdo Marco Mollica. Jugador diestro, el '11' blaugrana desborda a base de potencia, velocidad y dispone además de un buen pie. Gol de Marco en una incursión interior de un lateral puro con un buen remate raso.

Hugo Galdeano es pequeño de estatura pero enorme en talento / La Liga FC Futures

En la segunda mitad entraron Destiny, Hugo y Chaves pero la producción ofensiva no creció como podía imaginarse. El dominio siguió siendo total pero al equipo le faltó claridad para ampliar las diferencias.

La presencia de Hugo Galdeano siempre aporta soluciones.

El andaluz es un jugador que en la fase defensiva tiene el corazón de Gavi y en la ofensiva la imaginación de Lamine y el criterio de Pedri. Un futbolista zurdo muy pequeño de estatura pero enorme de talla futbolística.

Joel Cabanes es un zurdo de gran talento / La Liga FC Futures

El Barça selló con el triunfo por la mínima (1-0) ante el Alavés su primera plaza del grupo C. El equipo de Pol Combellé había empezado la jornada con un pletórico Joel Cabanes que firmó los dos goles ante el Rayo (2-1).

El Valencia, segundo clasificado del grupo, fue el único equipo capaz de batir al Barça en un partido muy igualado pero que se definió (1-0) a favor de los ché.

Huguito Galdeano es un escándalo de jugador / La Liga FC Futures

De los cuatro partidos de la primera jornada de La Liga FC Futures, el más brillante fue el que enfrentó al Sub-12 blaugrana contra el Oviedo (5-1).

En este partido Destiny marcó sus tres únicos goles y dejó la sensación de que puede volver a ser el máximo goleador del tornero.

Los zurdos Biel Chaves y Hugo Galdeano alcanzaron su mejor nivel con jugadas llenas de magia mientras que el resto cumplieron con su cometido.

Pedrito Juárez es el capitán del Sub-12 blaugrana / La Liga FC Futures

El Barça tendrá este sábado dos partidos para clasificarse para las semifinales y optar a la gran final de domingo.

El Real Madrid es otro de los favoritos aunque en la primera fase decepcionó con solo dos triunfos y dos derrotas sorprendentes.

El Espanyol se enfrentará al conjunto blanco en unos octavos de final más exigentes de lo que se podía esperar.

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El hecho de que se clasificaran cuatro de cada cinco equipos de cada grupo restó dramatismo a la primera jornada de La Liga FC Futures.