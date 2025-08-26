De Maracaná al Porreres: un reto mental para el filial

Son dos semanas de trabajo y mentalización. El sábado 23 de Agosto el Barça disputó la final de la Intercontinental sub-20 mientras que el 7 de Agosto está previsto el debut del segundo equipo blaugrana contra el Porreres.

Los de Belletti vivieron con intensidad y emoción un partido en Brasil con un gran seguimiento presencial y mediático.

Pese a perder en los penaltis, quedó en la mente de todos la excelente imagen mostrada y la reivindicación de un grupo de jugadores con hambre de crecer. El partido contra el Flamengo en Río resultó una experiencia única pero ahora toca ser realistas y preparar el debut liguero.

Jan Virgili lució su clase en Brasil / FCB

Del glamour de Río de Janeiro a la modestia de la Segunda Federación. De jugar contra futbolistas brasileños que ya han debutado en la élite a competir contra un rival que hace un año y medio jugaba en Regional Preferente.

De competir en un estadio mítico del fútbol mundial con 78 mil espectadores de capacidad a enfrentarse a un Porreres cuyo campo acoge a un máximo de mil espectadores.

Los jugadores del Barça alucinaron con Maracaná / FCB

El contraste entre todo lo que ha significado Maracaná y mentalizarse para jugar en la cuarta categoría del fútbol español tendrá un paso intermedio. Este domingo a las 18h en el Johan Cruyff el filial blaugrana disputará su último amistoso de la pretemporada contra el CE L'Hospitalet. Este partido lo ofrecerá en directo La Xarxa.

El 'Hospi' es un histórico conjunto catalán que milita en la Tercera Federación. El Johan Cruyff será escenario del último test antes del estreno en la Segunda Federación ante el Porreres.

El Porreres se enfrentará por primera vez en su historia al Barça después de dos ascensos consecutivos. Es un club de la isla de Mallorca un pueblo de apenas 6.000 habitantes. Belletti, Fran Sánchez y su staff trabajarán durante estos días para preparar todos los detalles futbolísticos pero también tendrán que trabajar en lo mental.

Belletti se mostró orgulloso de su equipo en Maracaná / FCB

Después de un 'subidón' como el de Maracaná no será fácil mentalizar a toda la plantilla para que rindan al máximo en una categoría con mucha menos jerarquía. Belletti ya ha demostrado en la temporada pasada que supo transmitir mentalidad ganadora y un espíritu de regularidad clave para ganar tres de los cuatro títulos en juego.

El entrenador brasileño no permitió que el equipo se despistara con el glamour de la Youth League y logró estimular al equipo para rendir a un gran nivel en los partidos de la competición doméstica.

Esta temporada Belletti tendrá la ventaja de tener una semana para entrenar y preparar a fondo los partidos. Sin la Youth League ni competición copera entre semana el cuerpo técnico dispondrá de más tiempo para pulir los mecanismos colectivos y trabajar en mejor a los jugadores en todos los aspectos.

Belletti y Andrés Manzano charlaron tras el regreso de Brasil de la expedición blaugrana / FCB

El Porreres será el primer paso de un largo camino hacia el retorno a la Segunda Federación. Maracaná subió la autoestima del grupo pero para competir ante rivales modestos pero muy rocosos habrá que sumar muchas dosis de humildad para que los resultados acompañen.