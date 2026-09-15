Mamadou Keita, otro extremo zurdo estilo Raphinha con alma de goleador

El Sub-16 del Barça debuta este sábado en el campeonato liguero contra el Granollers en la Ciutat Esportiva a las 12:30 horas.

Este pasado fin de semana los de Álex Fernández jugaron su último amistoso de la pretemporada contra el Sant Gabriel.

La goleada blaugrana (8-0) dejó muchos detalles interesantes y entre ellos la ambición goleadora del extremo de Granollers Mamadou Keita.

Mamadou es un extremo zurdo muy versátil / Instagram

''Mama', que es como lo conocen en el vestuario, arrancó como extremo izquierdo pero el dominio de su equipo provocó que pisará mucho el área y allí disfrutó como un niño.

Su padre es un inmigrante senegalés que llegó a Catalunya en el año 1999 y disfrutaba des de las gradas del campo 9 de la Ciutat Esportiva. Este curso Mamadou ya no llegará cada día a las once de la noche a casa después de los entrenos e interminables vueltas en bus.

Mamadou reside ahora en La Masia y La logística se simplifica ya que lo tiene todo más a mano. Combinar los estudios y el fútbol es más sencillo residiendo en La Masia.

La familia Keita viajó este verano a Senegal pero Mamadou no pudo hacerlo ya que estas vacaciones coincidían con el inicio temprano de la pretemporada de su equipo. Mamadou está centrado en exhibir esta temporada su enorme potencial y poder saltar a la categoría juvenil.

Mamadou Keita es un zurdo de mucho nivel técnico / Instagram

En el campo este zurdo habilidoso y buen rematador se adapta a las necesidades de su equipo y suele jugar de extremo izquierdo aunque también ejerce de '7' en alguna ocasiones.

La velocidad y un gran toque de balón son sus armas para hincharse a repartir asistencias aunque Mamadou sueña con seguir el camino de Raphinha y reconvertirse en un 9.

En el fútbol-7 'Mama' era un delantero centro puro pero con el salto a fútbol-11 lo reconvirtieron a extremo.

Mamadou Keita y Marvin Duru se entienden a la perfección / FCB

En su generación Marvin y Divine eran los 9 puros pero Marvin se fue al Cornellà y Divi ha ascendido al Juvenil B. El hueco que se abre en esta posición deja de momento abierta la lucha.

Contra el Sant Gabriel Pau Sarrià y Víctor Santiago ejercieron de falsos nueves y sus movimientos ayudaron a que Mamadou aportará su instinto finalizador.

De los tres goles que marcó los dos primeros fueron de oportunismo pero el tercero fue una delicia. El punto de pausa, calidad y definición con una técnica exquisita definen a Mamadou.

El de Granollers, con raíces senegalesas, es íntimo amigo de Héctor Asumu,. Héctor es otro extremo zurdo con sangre africana de su generación que puede estar a medio camino entre el Sub-16 y Juvenil B.

Físicamente Mamadou se ha desarrollado mucho en los últimos meses. Con 15 años se quiere comer el mundo y sabe que está temporada es clave para su formación. Su talento es enorme pero para llegar lejos en el mundo del fútbol cada temporada tiene que ser mejor que la anterior.

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Los goles van a llegar seguro y aunque el área es su hábitat preferido si las necesidades del equipo le piden jugar abierto en la banda Mamadou seguirá cumpliendo con una sonrisa. En su interior sueña con llegar algún día a recorrer el camino de Raphinha, un extremo que mutó a gran goleador.