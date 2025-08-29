El Mallorca, una plaza propicia para los canteranos del Barça

Cuando Jan Virgili se instale en el vestuario del Mallorca se encontrará con Mateu Jaume Morey, el penúltimo canterano de La Masia que ha encontrado en Palma un lugar ideal para desarrollar su carrera. Mate sigue la tradición que iniciaron a finales de los 80 Esteve Fradera y Ángel Pedraza. Ambos fueron víctimas del Motín del Hesperia y con la llegada de Cruyff tuvieron que buscarse la vida.

Ángel Pedraza, en su etapa en el Mallorca, con su hijo Marc / Archivo

El defensa de Santa Coloma de Farners tuvo un paso intermedio por el Sabadell pero el centrocampista andaluz pasó de ser titular en una final de la Champions a convertirse en poco tiempo en el jugador emblema del Mallorca. Fradera y Pedraza sumaron siete cursos en el conjunto isleño inaugurando una tradición que se mantiene. Ambos ejercieron de capitanes y fueron muy queridos por la afición del Mallorca.

Fradera y Pedraza coincidieron en el Barça y en el Mallorca / Archivo

El apellido Pedraza volvió a latir con fuerza entre el 2017 y 2019 cuando el hijo de Ángel Marc llegó a disputar 79 partidos con los bermellones. Marc era uno de los futbolistas destacados de la generación de La Masia del 87 en la que sobresalieron Messi, Piqué y Cesc Fábregas.

Marc Pedraza jugó en el Mallorca / Archivo

Tradición de defensas de La Masia

Si la familia Pedraza dejó huella en 'Ses Illes', Fradera fue el pionero de una serie de defensas canteranos del Barça que acabaron jugando a buen nivel en el conjunto mallorquinista. Josep Serer debutó con el primer equipo del Barça y llamó la atención del cuadro balear en el que destacó durante cuatro temporadas (1989-93) antes de saltar al Valencia.

Fradera ejerció de capitán del Mallorca / Archivo

Francisco Villena era un líbero de mucha clase que fue cedido del barça al Burgos y después de un gran estreno en la élite completó tres temporadas a gran nivel en el Mallorca.

Villena se formó en el fútbol base del Barça y jugó en el Mallorca / Archivo

Otro jugador que tuvo un paso fugaz por el primer equipo del Barça fue Sebastiá Herrera que después de jugar el clásico del famoso pisotón de Stoichkov a Urízar Azpitarte recaló en el Mallorca donde jugó 21 partidos. Posteriormente logró estabilizarse en Primera con el Espanyol.

Herrera, con Serna, en un partido con el primer equipo del Barça / Josep Maria Arolas

Defensas con la clase de Sergi López ha habido muy pocos en la cantera blaugrana. Jugaba de líbero pero su enorme calidad le permitía ser determinante en todo el campo. Las lesiones martirizaron su carrera aunque fue en el Mallorca donde pudo jugar más partidos en Primera. En el curso 91-92 con Serra Ferrer como 'míster' el hermano mayor de Gerard López jugó 24 partidos y marcó dos goles en el cuadro mallorquinista.

Fradera, Serer, Sergi López, Pedraza y Pinila son canteranos del Barça que coincidieron en el Mallorca / Archivo

Lluís Carreras marcó el camino

Otro de los 'hijos de Cruyff' que recaló en el Mallorca en la década de los 90 fue Lluís Carreras. El de Sant Pol de mar tuvo en el conjunto balear su etapa más estable en Primera. Si en el Oviedo, Rácing o Murcia sumó un curso y en el Atlético y Alavés dos temporadas, en el conjunto bermellón Carreras sumó cinco temporadas entre 1996 y 2001.

Lluís Carreras posa para Sport en su etapa de jugador del Mallorca / Jaume Martí

Carreras estuvo a las órdenes de entrenadores como Víctor Muñoz, Héctor Cúper, Fernando Vázquez o Luis Aragonés.

Carreras ha explicado para SPORT su visión sobre este idilio entre los canteranos del Barça y el Mallorca: "No creo que haya una relación futbolística directa ya que si el Barça tiene un estilo de juego histórico definido en el Mallorca depende más del entrenador. Yo tuve entrenadores con filosofías muy diferentes en el Mallorca y me tuve que adaptar. Con Cúper ganamos una Supercopa de España, finalista de copa y finalista de Recopa pero es evidente que el estilo no se parecía al que yo aprendí en la cantera del Barça. Eso sí, Mallorca es un destino bonito para ir pero me parece casual que hayan habido tantos canteranos allí. De hecho cuando estuve como entrenador intenté aplicar este estilo Barça y me costó mucho".

Lluís Carreras, con el Mallorca, lucha con Simao y Puyol / Valentí Enrich

Una época de transición

Además de defensas, el Mallorca apostó en los 90 por delanteros con el sello Masia como Toni Pinilla, Óscar Arpón o Pablo Maqueda. Después de una serie de años sin futbolistas formados en La Masia Jordi López rindió a un gran nivel en el curso 2008-08 y en los últimos años han sido numerosos los casos de canteranos blaugranas que han probado jugar en Son Moix.

Pinilla, en el Mallorca, contra el extremo blaugrana Goiko / Archivo

La mayoría han tenido buenas apariciones aunque poca continuidad. Jugadores como Álex Moreno y Riverola (2013-14), Campabadal (2015-17), Pleguezuelo (2016-17), Buenacasa (2018-19), Brian Oliván (2020-22) o Mboula (2020-22) defendieron la camiseta roja del Mallorca aunque pocos dejaron tan buenas sensaciones como Gio Dos Santos.

Giovanni dos Santos juega en el Mallorca / EFE

El méxicano jugó en el primer equipo del Barça el curso 2007-07 y formó parte de la familia bermellona en la temporada 2012-13. Aunque el Mallorca no pudo permanecer en Primera Gio completó una gran campaña y se ganó el salto al Villarreal.

Mate y Robert destacaron el curso pasado

Otro jugador que ha utilizado al conjunto mallorquín como trampolín es Robert Navarro. El actual futbolista del Athletic Club destacó la temporada pasada en el equipo de Jagoba Arrassate. Con Mate Morey fueron los representantes 'blaugranas' del Mallorca del curso pasado.

Mateu Jaume celebra su gol ante el Celta. / LFP

Con el paso al conjunto bilbaíno de Navarro, Mate se quedaba como el único futbolista con pasado en el Barça pero el lateral derecho tendrá la compañía de Pablo Torre, con pasado en el filial blaugrana, y Jan Virgili.

PALMA DE MALLORCA, 10/02/2025.- El centrocampista del Mallorca Robert Navarro (i) juega un balón ante Juan Cruz, de Osasuna, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Mallorca y CA Osasuna disputan este lunes en el estadio de Son Moix, en Palma. EFE/Cati Cladera / Cati Cladera. EFE

Virgili querrá ahora seguir los pasos de todos estos y otros futbolistas con paso en la cantera blaugrana que han dejado huella en Palma de Mallorca.