Mal menor con la lesión de Dani Rodríguez: el extremo del Barça Atlètic evita el quirófano

El FC Barcelona emitió este martes por la tarde el comunicado oficial de la lesión de Dani Rodríguez. En SPORT ya explicamos que el extremo vasco sufría una rotura parcial en el tendón del cuádriceps de la pierna derecha. La buena noticia es que no tendrá que pasar por el quirófano, ya que seguirá un tratamiento conservador. Aun así, el club azulgrana determinó un tiempo de baja de tres meses, por lo que se pierde un tramo importante de la temporada, aunque legaría a tiempo para las últimas jornadas, que a buen seguro serán decisivas y posiblemente con la disputa de un play-off de ascenso.

Así ha sido la lesión de Dani Rodriguez contra el Barbastro / FCBarcelona

Dani Rodríguez cayó lesionado en la segunda mitad del partido que enfrentó el pasado domingo al Barça Atlètic contra el Barbastro y que terminó con empate a cero. Desde un primer momento saltaron las alarmas por los gestos de dolor del futbolista, que estaba siendo el más destacado del filial, y tuvo ques alir en camilla tras una acción donde incluso se temió que pudiera tener el ligamento de la rodilla afectado.

Tras las pertinentes pruebas, se confirmó el primer pronóstico de lesión en el cuádriceps y seguir un tratamiento conservador para evitar el quirófano. Belletti pierde de esta manera durante los tres próximos meses a una pieza importante y en una demarcación, la de extremo puro, que escasea en el filial azulgrana.

Una enfermería colapsada

Dani Rodríguez se une a la larga baja de lesionados esta temporada en el filial azulgrana. Una campaña muy marcada por los contratiempos y la cantidad de jugadores que han tenido que pasar por la enfermería.

Actualmente, no tienen el alta médica Dani Rodríguez, Eder Aller, Alexis Olmedo, Landry Farré, Roger Martínez, Sama Nomoko, Aziz Issah, Ibrahim Diarra y Víctor Barberá, además de uno de los fichajes, Patricio Pacífico, una constante que se ha ido manteniendo los últimos meses y que, sin duda, es un importante hándicap a la hora de conseguir el objetivo del ascenso.

Óscar Ureña, que ha regresado de una lesión, se ha quedado ahora como el único extremo disponible con capacidad de desborde en el filial azulgrana.