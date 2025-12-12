El Maccabi Haifa, rival del Barça en la Youth League

El Barça finalizó la fase liga de la Youth League ganando (4-3) al Eintracht de Frankfurt y el equipo de Pol Planas acabó con 13 puntos esta primera parte de la competición.

El Sub-19 blaugrana tuvo que esperar a los resultados de toda la jornada para conocer su clasificación definitiva y el puesto final logrado fue el octavo.

Con todo, el Barça entraba en el sorteo de hoy sabiendo que la eliminatoria de dieciseisavos la tendrá que disputar a domicilio y ante uno de los equipos de la ruta de campeones nacionales.

Shane Kluivert es un delantero muy técnico / Dani Barbeito

El rival que le ha tocado en suerte al Barça es el Maccabi Haifa de Israel. El conjunto israelí ha eliminado al Austria Viena y Nantes. Entre las dos eliminatorias el Maccabi Haifa ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro.

Los dos partidos que el conjunto israelí ha actuado como local lo ha hecho en el Gyrmoti Stadion de Gyor (Hungría). Este estadio tiene capacidad para 4.500 espectadores.

El partido será muy especial para Orian Goren. El centrocampista del Juvenil A blaugrana, nacido en Savyon, tiene la doble nacionalidad checa e israelí. Orian es internacional sub-19 con Israel y una de las grandes joyas de La Masia. Orian Goren jugó en Israel antes de fichar por el Infantil B del Barça en el Maccabi Petah.

Orian ha coincido en la selección sub-19 de Israel con el central del Maccabi Haifa Noam Sztejfman, titular indiscutible del equipo israelí en la Youth League.

Orian goren se salió contra el Olympiacos / FCB

El equipo que dirige Itay Mordechai suele jugar un 4-2-3-1 y en alguna ocasión se sitúa con un 5-3-2 y es muy significativo que en estas dos eliminatorias el conjunto israelí ha ganado tres partidos y solo ha empatado uno.

Adam Grimberg, con dos goles, es el máximo anotador de este equipo en el que también brilla Daniel Darzi que ha anotado una diana y se ha inventado dos asistencias.

El Barça jugará esta eliminatoria el 3 o 4 de febrero a partido único. Para seguir aspirando a revalidar el título de campeón de la Youth League habrá que superar al Maccabi Haifa y plantarse a los octavos de final de esta competición.