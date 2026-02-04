Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

YOUTH LEAGUE

Maccabi Haifa - Barcelona, en directo: dieciseisavos de final de la Youth League, en vivo

Sigue el minuto a minuto de la eliminatoria entre Maccabi Haifa y Barça de la máxima competición europea juvenil

Villar celebró con Uri Pallás su primer gol en la Youth League

Villar celebró con Uri Pallás su primer gol en la Youth League / Dani Barbeito

Jaume Marcet

