En directo
YOUTH LEAGUE
Maccabi Haifa - Barcelona, en directo: dieciseisavos de final de la Youth League, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la eliminatoria entre Maccabi Haifa y Barça de la máxima competición europea juvenil
XI DEL BARÇA
Ya tenemos alineación del Barça para el duelo que arranca a las 16:00 ante el Maccabi Haifa: Max Bonfill, Guillem Víctor, Gariba, Baba Kourouma, Bernabéu, Dani Ávila, Shane Kluivert, Villar, Gistau, Guille y Nil Vicens.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración de este Maccabi Haifa - FC Barcelona de la Youth League! El Barça se juega el pase a los octavos de final de la competición
