FC Barcelona
Maccabi Haifa-Barça: Horario y dónde ver el partido de dieciseisavos de la Youth League
El Sub-19 del Barça buscará en Hungría clasificarse para los octavos de final de la Champions juvenil
Primera eliminatoria a cara o cruz de la Youth League para el vigente campeón. El Barça jugará en Györ (Hungría) contra el Maccabi Haiba un partido único para dilucidar que equipo se clasifica para los octavos de final de la mejor competición juvenil del mundo.
Convocatoria de nivel
Los de Pol Planas han viajado a tierras húngaras con los 'refuerzos' de Guille Fernández y Óscar Gistau del Barça Atlètic. Gistau no participó en el triunfo del filial en el campo del Terrassa mientras que Guille entró al campo en el minuto 89. Ambos ya han sido importantes para el Sub-19 blaugrana en la presente edición de la Youth League.
Otros jugadores que también están en dinámica del filial como Álex Campos, Pedro Rodríguez, Pedro Villar o Shane Kluivert también han volado hacia la tierra en la que nació Kubala para seguir vivos en la Youth League.
Ebrima Tunkara, baja por una leve lesión en las últimas semanas, es un jugador que puede tener opciones de jugar en la segunda mitad del partido dependiendo de las necesidades del equipo.
Un rival complicado
Por la situación política que se vive en Israel el partido se disputará en el Gyirmoti Stadion de Gyor (Hungría). El Maccabi Haifa es uno de los equipos que viene de las eliminatorias entre los equipos que ganaron las ligas juveniles en sus países de origen.
El conjunto israelí eliminó en las dos eliminatorias previas al Austria Viena y Nantes. En estos partidos el Maccabi ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro. El equipo que dirige Itay Mordechay alterna un 4-2-3-1 con un 5-3-2. Adam Grimberg, con dos goles y Daniel Darzi son los principales referentes de este conjunto.
Horario y dónde ver el partido
El duelo entre el Maccabi Haifa y el Barça de los dieciseisavos de final de la Youth League se jugará en tierras húngaras. El campo del Gyirmoti FC Gyor es el escenario en el que el Maccabi Haifa ya jugó sus dos anteriores partidos como local y que albergará esta eliminatoria.
Este estadio tiene capacidad para 4.500 espectadores. El encuentro lo arbitrará el croata Patrik Kolaric. Este partido se podrá ver en directo (miércoles 16h) en Movistar+.
Alineaciones probables
Maccabi Haifa:Golenkov, Barauch, Amir, Sztejfman, Lannes, Levy, Ratner, Alouk, Grimberg, Darzi, Gabay.
FC Barcelona: Max Bonfill, Guillem Víctor, Campos, Gariba, Pol Bernabéu; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Guille; Shane Kluivert, Gistau y Adrián Guerrero
