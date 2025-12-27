Luca Villa: un 'mini Guaje' con aura

De tal palo, tal astilla. No hace falta hacerle una prueba de ADN para saber quién es su padre. "Voy a ser mejor que mi padre", presagió Luca Villa en 'DAZN' tras ser decisivo con un doblete para ganar la Crevillent Cup con el Atlético de Madrid el pasado mes de abril. Su progenitor no es otro que David Villa, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español.

Como no iba a ser de otra manera, el 'Guaje' no dudó en expresar que quiere que Luca "haga su propio camino". "No quiero que se parezca a mí, es un niño, le queda un mundo por delante y lo más importante es que disfrute. Si disfruta esta etapa da igual lo que pase en el futuro porque lo recordará con mucho cariño", añadió.

David Villa, presente en LaLiga FC Futures / LaLiga

Son perfiles de futbolistas distintos. Para empezar, Luca es zurdo. Asimismo, no es un delantero puro como el mítico '7' de La Roja, "juega más de extremo", aclaró el exfutbolista de Valencia, Barça o Atlético. Eso sí, el olfato goleador está intacto.

Villa, atento

Con el '7' a la espalda, se estrenó en LaLiga FC Futures ante el Real Betis. Siguiendo los pasos de su padre, jugó de punta y demostró tener carácter, constantemente desmarcándose a la espalda de la zaga y presionando sin balón.

En la grada amarilla, miraba atento y emocionado un David Villa que por nada del mundo iba a perderse un día tan especial para su hijo. Y festejó como uno más el tanto rojiblanco que dio el triunfo por la mínima ante el Real Betis.