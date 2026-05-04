¡Locura en La Masia! El Barça celebra 5 ligas de una tacada

Fin de semana de contrastes en la cantera de Can Barça. La decepción del Barça Atlètic de no poder disputar el playoff se ha visto compensada en Sant Joan Despí con una lluvia de títulos ligueros.

Si los de Belletti perdían en Torrent y su temporada se finalizaba con sensaciones agridulces, en el resto de categorías las alegrías se impusieron a las decepciones. Las cinco primeros ligas en el fútbol formativo del Barça han llegado de golpe.

Dos títulos de prestigio

El Juvenil A y el Sub-16 pudieron ya proclamarse campeones de manera matemática la semana pasada pero el Espanyol no falló y las celebraciones se tuvieron que aplazar.

Este fin de semana el Barça dependía de sí mismo en estas dos categorías y los blaugranas cumplieron con su deber.

El solitario gol de Hugo Garcés contra el Granollers selló el título liguero para los cadetes del Barça dos jormadas antes del final de la liga regular.

El Sub-16 ganó la liga con autoridad / FCB

El Juvenil A necesitaba ganar al Montecarlo en la última jornada de la División de Honor y los de Pol Planas cumplieron de manera extraordinaria.

Ante los aragoneses, el Barça firmó el mejor partido de la temporada con una goleada de escándalo (9-0). Los tripletes de Hamza y Óscar Gistau fueron muy llamativos pero también participaron con goles Nil Vicens, Álex González y Ebrima.

Así celebró el Juvenil a el título de liga / FCB

El equipo de Pol Planas tiene ahora el reto de ganar la Copa de Campeones. Este fin de semana jugará en Tenerife la ida de los cuartos de final de esta eliminatoria.

La siguiente semana se disputará la vuelta en el Johan Cruyff y si se logra la clasificación el Barça disputará la final a 4 de esta competición.

El primer rival sería el ganador del Celta-Las Palmas y en la final el Real Madrid podría ser el gran rival.

Pequeños campeones

El tercer equipo del fútbol-11 del Barça en conquistar esta semana el título de liga ha sido el Sub-12. Los de Pol Combellé ganaron en el campo de la Penya Cinc Copes (1-2) con dianas de Biel Ramos y Marco Mollica. El equipo alevín de segundo año del Barça ha competido de maravilla en el grupo segundo de la Preferente Sub-13.

El Sub-12 del Barça es un equipo muy prometedor / Dani Barbeito

El Barça ha sido campeón dos jornadas antes del final del campeonato gracias a superar en la clasificación al Sant Andreu en siete puntos. Esta semana además Marc Ribera ha sido el MVP de la selección catalana campeona de España. En este equipo destacó también el goleador Destiny Ejiofor.

En el fútbol-7 del barça los dos primeros equipos que se han proclamado campeones son el Sub-8 A (prebenjamín) y el Sub-9 A (Benjamín C).

El Sub-9 del Barça celebró así la liga / FCB

El antiguo Benjamín C (Sub-9 A) ganó en el campo del AE Prat (1-6) con goles de Álvaro Vives, Derrick Reyes, Noah Arechabaleta i Soulaiman Essalana (2). Los de Albert Ametller aventajan en nueve puntos al Espanyol cuando ya solo quedan dos jornadas de campeonato.

El Sub-8 A celebró con alegría el título liguero / FCB

El antiguo prebenjamín (Sub-8 A) goleó en el campo de la Escola Gavà, el segundo clasificado de la liga. Alan Zorrilla, Hugo Castro (3) y Haroun Azzouguagh (29 sellaron un cómodo triunfo (1-6) para los de Albert Moratalla.

Más alirones al caer

El próximo título que puede caer la semana que viene es el del Juvenil B que reciben al Atlètic Lleida este sábado. Si los de Cesc Bosch suman los tres puntos se proclamarán campeones de La liga Nacional. El Sub-15 blaugrana depende de sí mismo para proclamarse campeón si gana los dos partidos ligueros que restan. Por su parte, el Sub-14 y Sub-13 competirán hasta la última jornada pero no dependen de ellos mismos para proclamarse campeones.

Artem Rybak ha jugado cinco partidos con el Juvenil B / Dani Barbeito

Con todo, nuestro once ideal de la semana es este: Pablo Peña, Nil Teixidor, Guillem Balcells, Pere Villacorta, Ahmed Abarkane; Hugo Garcés, Ebrima Tunkara, Mounirou Kande, Héctor Asumu, Hamza y Jayden Espinal.

El 1x1 de la última jornada en La Masia

PABLO PEÑA: Uno de los grandes porteros de La Masia. El andaluz ha sido una de las claves del Sub-16 campeón de liga. Guardameta de gran futuro.

NIL TEIXIDOR: El gerundense volvió a exhibir su enorme potencial ofensivo. Contra el Montecarlo (9-0) 'Teixi' fue un avión por la banda derecha del Juvenil A.

GUILLEM BALCELLS: Partidazo inmenso del central blaugrana en la goleada del Sub-13 (5-0) contra el Girona. 'Balci' manda, conduce, distribuye y chuta desde fuera del área con una gran clase.

Guillem Balcells es un valor de futuro incalculable / Valentí Enrich

PERE VILLACORTA: El central zurdo del Sub-16 es uno de los grandes tapados del equipo de David Sánchez. Contra el Granollers (1-0) fue clave para no encajar goles.

AHMED ABARKANE: El lateral zurdo de Olot es un jugador de banda total. Nuevo partido completísimo de un futbolista con calidad, garra y versatilidad.

Ahmed Abarkane tiene un gran golpeo con la zurda / Dani Barbeito

HUGO GARCÉS: El aragonés marcó el único fol de un Sub-16 (1-0) que tenía a algunos de sus mejores jugadores convocados con el Juvenil B. Pieza capital para David Sánchez.

EBRIMA TUNKARA: Potencia, habilidad, calidad y gol. Su diana contra el Montecarlo define su extraordinaria clase. El gambiano es un proyecto de crack.

Ebrima Tunkara marcó un golazo en la última jornada / FCB

MOUNIROU KANDE: Uno de los grandes fichajes de la temporada. Contra el Girona anotó un doblete y se salió tanto de extremo como de interior.

HÉCTOR ASUMU: El extremo zurdo que la semana pasada debutó con el Juvenil B volvió al Sub-15 y marcó un golazo en el triunfo blaugrana (0-2) en el campo del Mercantil.

Héctor Asumu es un extremo con unas cualidades físicas diferenciales / FCB

HAMZA ABDELKARIM: El egipcio se salió contra el montecarlo con un hat-trick inmenso que describe su gran potencial. Su capacidad en el juego aéreo es sobresaliente.

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JAYDEN ESPINAL: El goleador del Sub-13 anotó un doblete en la goleada del equipo de Jordi Pérez al Girona. Jayden suma ya 20 goles y está completando un curdo brillante.