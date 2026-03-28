La loca reconversión de Diego Almeida, la ex promesa de La Masia que no pudo triunfar en el Barça

Diego Almeida era uno de los centrales que más sonaban en La Masia durante muchas temporadas. El defensa de Rubí, de origen ecuatoriano llamaba la atención por ser un jugador muy técnico y con una salida de balón excelente. En el fútbol formativo del Barça pasó por todas las categorías hasta llegar a debutar con el Barça Atlètic.

De izquierda a derecha, Pablo López, Diego Almeida y Marc Jurado / José Antonio López

Almeida era uno de los jugadores destacados de la generación del 2004 y el 15 de mayo del 2022 Sergi Barjuan le dio la oportunidad de debutar con el segundo equipo blaugrana. Almeida era un fijo de las selecciones inferiores españolas y llegó a debutar con la absoluta de Ecuador. El 5 de Diciembre del 2021, Almeida jugó en un partido internacional entre El Salvador y Ecuador.

Diego Almeida, un defensa central con mucho futuro / fcb

Todas estas esperanzas no cuajaron ya que los agentes de Almeida le comunicaron al Barça que no querían renovar ya que el futbolista tenía ofertas jugosas y eso fue el principio del fin. Estas ofertas no cristalizaron y el jugador nacido en Rubí se quedó entre dos aguas. Aquí comenzó un calvario con destinos inesperados como el Columbus norteamericano, el Sestao o el AE Prat.

Diego Almeida, fichaje del Prat / AE Prat 1945

De ser un jugador muy prometedor y codiciado, Almeida bajó su nivel y parecía que no paraba de tocar fondo. El punto de inflexión llegó el pasado verano con una propuesta del Huesca B que ha supuesto un cambio en la carrera de Diego Almeida

Almeida se ha convertido en el jugador referencia del filial del Huesca que compite en el grupo 17 de la Tercera Federación. La gran técnica de Almeida le ha permitido dar un salto hacia adelante y jugar de centrocampista en su nuevo destino.

Diego Almeida aporta gol al filial oscense / SD Huesca

Así se ha convertido en uno de los máximos goleadores con cinco dianas y el principal asistente del equipo que dirige Iñigo Ros.

En un 4-2-3-1 Almeida juega como doble pivote y en ocasiones incluso de mediapunta. Es un futbolista con un gran golpeo de balón, algo que le permite marcar goles con chuts exteriores y servir grandes pases a los atacantes.

Almeida se entrena en ocasiones con el primer equipo oscense / SD Huesca

Lo que más destaca del actual Diego Almeida es su madurez. En el Barça era un jugador muy prometedor pero al que le faltaba consistencia en su carácter competitivo.

Las vueltas que ha tenido que dar después de su marcha del club blaugrana le han endurecido y ahora a sus 22 años vive el momento de mayor madurez de su carrera.

Diego Almeida espera poder gozar de alguna oportunidad en el primer equipo del Huesca pero su gran reconversión futbolística ya ha llamado la atención de muchos clubs.

El actual Diergo Almeida mantiene intacto el potencial prometedor de su etapa en el Barça pero ahora es un jugador mucho más regular y completo que además ejerce como líder de una manera impensable años atrás.

Salir del Barça cuando has jugado con futbolistas como Gavi, Ilias, Alarcón, Aleix Garrido, Balde y tantos otros no es nada fácil. El 'shock' emocional de salir de la burbuja que es la cantera blaugrana ya ha quedado atrás y ahora Almeida solo puede crecer.

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Diego Almeida se ha destapado en el Huesca B / SD Huesca

De central de la Masia a centrocampista ofensivo y de gran calidad. En el fútbol, como en la vida, las sorpresas están al orden del día.