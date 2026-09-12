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Barça Atlètic

Llegó la hora de Bisiwu

Juliano Belletti facilitó la lista de convocados para el partido ante el Logroñés Promesas con la presencia del joven belga

Así fue el gol de Bisiwu con el Barça Atlètic

Así fue el gol de Bisiwu con el Barça Atlètic

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Jordi Gil

Jordi Gil

El Barça Atlètic se estrenó de forma inmejorable en su participación en el Grupo 2 de la Segunda Federación con una goleada ante el Náxara (5-0). Ahora llega el primer reto a domicilio, frente al filial de la UD Logroñés, y Juliano Belletti ha ofrecido la convocatoria con una nota muy destacable.

Aunque se le vio entrenar por su parte y salió con zapatillas en la sesión del primer equipo, Jesse Bisiwi ha entrado en la relación de elegidos para medirse al Logroñés Promesas.

Cabe recordar que no pudo participar en la primera jornada del campeonato por un fuerte golpe en la pierna derecha que sufrió en el transcurso de la final de la Copa Catalunya ante el Sabadell.

Belletti ahora sí que puede contar con un futbolista que aportará más a un ataque ya de por sí temible. El Barça Atlètic se ha reforzado muy bien y jugadores como Ignasi Quer demostraron su nivel con un 'póker' de goles en el estreno.

La nota negativa fue la ausencia del ecuatoriano Caicedo por unas molestias en los isquiotibiales, mientras que el meta Eder Aller no puede viajar por un golpe sufrido en la Youth League. Quién sí estará es Pedro Rodríguez.

Convocatoria:

Porteros: Bonfill, Iker Rodríguez

Defensas: Landry, Castro, Campos, Hazif, Guillen Víctor y Jordi Pesquer

Centrocampistas: Villar, Pedro Rodríguez, Catovic, Juan Ybarra, Orian.

Delanteros: Aziz, S. Kluivert, Álex González, Ignasi Quer, Bisiwu, Joni Hernández y Gistau.

Por su parte, Juliano Belletti comentó en declaraciones a los medios del club que "hemos empezado bien, cogiendo confianza en lo que buscamos, tengo que ver también que hay cosas que mejorar, como jugadores en fuera de casa, con césped artificial, es un contexto distinto y hemos ajustado cosas. No podemos dejar que la victoria del estreno nos diga que no podemos mejorar cosas".

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Belletti añadió que "queremos no ser sorprendidos y también poder sorprender", recordando que "es un filial y también será un equipo joven, hemos visto sus últimos partidos, tenemos que ir a lo nuestro y, sobre todo, competir al máximo nivel mostrado desde la pretemporada".

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