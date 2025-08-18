Lista del Barça para la Intercontinental en Brasil ante Flamengo

Una de las pocas competiciones que le faltan al FC Barcelona. Un título apasionante que coronará al mejor equipo sub'20 del planeta. El ganador de la UEFA Youth League frente al vencedor de la Libertadores sub'20. Barça contra Flamengo. Dos de las mejores canteras del mundo se ven las caras en uno de los escenarios más míticos de la historia de este deporte, el Estadio Jornalista Mario Filho, comunmente conocido como Maracaná.

El conjunto carioca es el vigente campeón 'mundial' de la categoría, porque, en 2024, se hizo con el título al ganar al Olympiakos por 2-1 en un encuentro disputado, también en Maracaná, ante 30.000 'torcedores'. El objetivo de este año es llenar las gradas para recibir a un Barça repleto de jóvenes promesas.

Juliano Belletti, en el último amistoso en L'Escala / Dani Barbeito

El hueso que tendrá enfrente el cuadro de Belletti será de aúpa. Un Flamengo que es la mejor cantera de Brasil y, probablemente, de Suramérica. De ahí salió, por ejemplo, Vinicius Jr. Y de ahí se nutre principalmente el primer equipo que dirige Filipe Luis, exjugador del Atlético...y del Flamengo.

La expedición barcelonista pondrá rumbo a tierras brasileñas este martes por la mañana. Y lo hará con una mezcla de juveniles y de integrantes de la plantilla del Barça Atlètic. Pueden jugar los nacidos hasta 2005. Por eso, por ejemplo, no puede hacerlo Victor Barberá (2004).

SIN LOS 4 DEL PRIMER EQUIPO

Ya hemos comentado en SPORT que los Dro, Toni, Guille y Jofre no se sumarán a la delegación culé por deseo expreso de Flick, que quiere seguir contando con ellos en la primera plantilla.

Los convocados por Belletti son: Andrés Cuenca, Adrián, Alexis Olmedo, Brian Fariñas, Eder Aller, Campos, Álvaro Cortés, Gistau, Guillem, Jan Virgili, Juan, Max Bonfill, Landry, Oduro, Parriego, Pedro Rodríguez, Quim Junyent, Sala, Sama Nomoko, Kluivert, Tommy Marqués, Walton y Xavi Espart.