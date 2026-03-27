FÚTBOL
Horarios y resultados de LaLiga FC Futures: fechas del torneo y dónde ver los partidos hoy por TV y en streaming
Consulta el horario, los resultados y dónde ver LALIGA FC FUTURES Mundial Sub12 2026 en TV y online
LALIGA FC FUTURES Mundial Sub12 2026 ya echa a rodar en Brunete (Madrid) con una edición muy especial. El torneo celebra su 30º aniversario con un formato global que reunirá a 20 equipos de élite de cinco continentes, consolidando una vez más una cita que se ha convertido en referencia absoluta del fútbol base internacional.
El cartel del torneo refuerza la dimensión mundial de esta edición. Entre los participantes aparecen varias de las canteras más potentes del fútbol español, como FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis, Sevilla, Espanyol, Valencia y Villarreal, además de grandes clubes internacionales como Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Inter Miami, Inter de Milán, Bayer Leverkusen, PSG, Arsenal, Galatasaray, Wydad AC y Shanghai Port FC.
La competición, además, llega con un reparto de grupos que promete partidos de enorme atractivo desde el primer día. En el Grupo C, por ejemplo, coinciden Real Madrid, Atlético, Betis, Sevilla y Wydad, mientras que en el Grupo D aparecen Barça, Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghai Port. Solo los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final.
Más allá del presente, LALIGA FC FUTURES también mira al futuro. Por este torneo han pasado a lo largo de los años nombres como Xavi, Iker Casillas, Iniesta, Fernando Torres, Piqué, Cesc, Gavi o Lamine Yamal, prueba de que Brunete suele ser el primer gran escaparate de muchas estrellas antes de dar el salto definitivo.
Horarios de LaLiga FC Futures Mundial Sub12
La fase de grupos se disputará del 25 al 27 de marzo, con el inicio de la jornada fijado cada día a las 10:30 horas (CET). Después llegará el momento decisivo del campeonato: los cuartos de final se jugarán el sábado 28 de marzo, mientras que las semifinales tendrán lugar esa misma tarde.
El desenlace quedará reservado para el domingo 29 de marzo, fecha en la que se celebrarán el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final.
SÁBADO 28 DE MARZO – CUARTOS DE FINAL
JORNADA MAÑANA
10:00 – (CUARTOS 1) (1º GRUPO D – 2º GRUPO C) – Resultado: – – Emisión TV: Sí
10:30 – (CUARTOS 2) (1º GRUPO B – 2º GRUPO A) – Resultado: – – Emisión TV: Sí
11:00 – (CUARTOS 3) (1º GRUPO C – 2º GRUPO D) – Resultado: – – Emisión TV: Sí
11:30 – (CUARTOS 4) (1º GRUPO A – 2º GRUPO B) – Resultado: – – Emisión TV: Sí
PLAY-OFF CONSOLACIÓN
9:30 – (PLAY-OFF 1) (4º GRUPO D – 5º GRUPO B) – Resultado: – – Emisión TV: No
10:00 – (PLAY-OFF 2) (4º GRUPO C – 5º GRUPO A) – Resultado: – – Emisión TV: No
10:30 – (PLAY-OFF 3) (4º GRUPO B – 5º GRUPO D) – Resultado: – – Emisión TV: No
11:00 – (PLAY-OFF 4) (4º GRUPO A – 5º GRUPO C) – Resultado: – – Emisión TV: No
CUARTOS FINAL CONSOLACIÓN
11:30 – (CONS. CUARTOS 1) (GANADOR CONS. PO 1 - 3º GRUPO C) – Resultado: – – Emisión TV: No
12:00 – (CONS. CUARTOS 2) (GANADOR CONS. PO 2 - 3º GRUPO A) – Resultado: – – Emisión TV: No
12:30 – (CONS. CUARTOS 3) (GANADOR CONS. PO 3 - 3º GRUPO D) – Resultado: – – Emisión TV: No
13:00 – (CONS. CUARTOS 4) (GANADOR CONS. PO 4 - 3º GRUPO D) – Resultado: – – Emisión TV: No
SÁBADO 28 DE MARZO – SEMIFINALES
JORNADA TARDE
18:00 – (SF 1) (GANADOR CF 1 – GANADOR CF 3) – Resultado: – – Emisión TV: Sí
18:45 – (SF 2) (GANADOR CF 2 – GANADOR CF 4) – Resultado: – – Emisión TV: Sí
SEMIFINALES CONSOLACIÓN
18:00 – (SF CONS. 1) (GANADOR CF 1 – GANADOR CF 2) – Resultado: – – Emisión TV: No
18:45 – (SF CONS. 2) (GANADOR CF 3 – GANADOR CF 4) – Resultado: – – Emisión TV: No
DOMINGO 29 DE MARZO – FINAL
10:00 – FINAL CONSOLACIÓN – Resultado: – – Emisión TV: No
11:30 – 3/4 PUESTO – Resultado: – – Emisión TV: Sí
12:00 – GRAN FINAL – Resultado: – – Emisión TV: Sí
12:50 – CEREMONIA ENTREGA DE PREMIOS
Dónde ver LaLiga FC Futures Mundial Sub12
Para los aficionados que quieran seguir el torneo en directo, la retransmisión en España será amplia. LALIGA FC FUTURES Mundial Sub12 podrá verse a través de DAZN, GOL, Teledeporte, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION TV, LALIGA+ y LALIGA Inside.
Además, a nivel internacional también estará disponible mediante el canal internacional de LALIGA, la OTT oficial LALIGA+ y las cuentas oficiales de LALIGA en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. En China, la competición también se emitirá en Bilibili y Weibo.
