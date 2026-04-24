¡Otro lesionado en el Barça Atlètic! Guille Fernández, entre cuatro y cinco semanas de baja

Guillermo Fernández se une a una semana negra para el Barça Atlètic al sufrir una lesión afortunadamente menos grave que los cruzados de Patricio Pacífico (el pasado domingo) y Juan Hernández (este jueves), pero que prácticamente le hace perderse la temporada, incluso en el caso de que el filial consiga clasificarse para el play-off de ascenso a Primera RFEF. Guille, el primo de Toni Fernández, sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda y según comunicó el club azulgrana, el tiempo de recuperación previsto será de entre cuatro y cinco semanas.

Juliano Belletti pierde a otra pieza de su plantilla, en una temporada especialmente complicada para el centrocampista de la Zona Franca. Solo ha logrado ser titular en un tercio de los partidos que ha jugado (8 de 24) y ya estuvo prácticamente dos meses en el dique seco a principios del campeonato por un esguince de tobillo. Ahora llega este nuevo contratiempo que difícilmente le hará volver a jugar esta campaña. Como mucho, en la ronda final del play-off, dependiendo de cómo vaya la recuperación.

Pendientes de los 'refuerzos'

La temporada está siendo especialmente complicada para el filial, con un gota a gota continuo de lesiones muy por encima de lo que se puede considerar normal, e incluso, justificable. Ha habido lesiones de todo tipo, pero dentro de ellas, predominan las musculares, como es el caso de la sufrida por Guillermo en la recta final de una Liga en el Grupo 3 de la Segunda RFEF con el conjunto azulgrana jugándose las opciones de luchar por el ascenso. A dos jornadas para el final de la Liga regular, el Barça Atlètic está fuera de las plazas de play-off y no depende de sí mismo.

Flick y Belletti, en una imagen de archivo / FCB

La única ventaja que tienen los de Juliano Belletti es un calendario asequible, pues este domingo al mediodía se enfrentan al Atlètic Segre, ya descendido, y en la fecha final visitan al Torrent, que también ha perdido la categoría y es colista. Pero sumar los 6 puntos no garantiza alcanzar el play-off y es necesario un tropiezo o bien del Reus FC Reddis (con los mismos puntos que el Barça Atlètic, pero con el goal-average particular en contra) o del Alcoyano, que tiene 2 puntos más que los azulgranas.

Hansi Flick ha convocado para el primer equipo del FC Barcelona a tres futbolistas con dinámica del filial para el encuentro en Getafe, pero Álvaro Cortés, Xavi Espart y Tommy Marqués, que lógicamente no se ejercitarán en la previa del filial, pero sí podían estar para el partido de este domingo al mediodía si se considera necesario. Y seguro que lo es, pues las lesiones han vuelto a dejar a los de Belletti en cuadro.