Lesión Xavi Espart: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

El Barça Atlètic ha confirmado este domingo una de las peores noticias que podían recibir tanto Juliano Belletti como Hansi Flick. El club informó mediante un comunicado oficial que, como adelantó ayer SPORT, Xavi Espart sufre una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, producida durante su participación con la selección española sub-19 en la última concentración. El tiempo estimado de recuperación será de entre 8 y 10 semanas, lo que significa que el lateral no volverá a competir hasta bien entrado el mes de enero.

La lesión llega en un momento especialmente delicado para el Barça, que en los últimos meses ha visto cómo varias piezas importantes, tanto del primer equipo como del filial, han tenido que detener su progresión por problemas físicos. Espart era una de las grandes esperanzas del cuerpo técnico, pero su lesión pone así punto final a un 2025 de ensueño para el cantereano.

El futbolista había entrado en varias convocatorias del primer equipo gracias a la confianza de Hansi Flick y que estaba muy bien valorado por su madurez táctica y por la intensidad que aporta en cada acción, unas cualidades que le habían convertido en intocable en los últimos partidos para reforzar una zaga diezmada por las bajas. Además, la intención en las próximas semanas era darle la alternativa para dar descanso en el lateral a un Kounde tocado y mantener a Eric en el centro de la zaga.

Sin derbi de filiales

El plan inmediato era que reforzara al filial en el derbi contra el Espanyol B, aprovechando el parón de selecciones, del mismo modo que Dro, Toni y Guille Fernández. Su baja supone un contratiempo significativo para un Barça Atlètic que afrontará el duelo ante los pericos con la intención de recuperar el liderato del grupo III de la 2ªRFEF a la espera de lo que haga el Poblense.

Más allá del duelo ante el Espanyol B, Espart se perderá un total de entre siete y diez partidos con el filial azulgrana dependiendo de los tempos de recuperación de su lesión en la rodilla. Además, no estará disponible para los dos últimos partidos de la primera fase de la Youth League, aunque si se cumple el pronóstico del comunicado, ya estaría disponible para la eliminatoria de dieciseisavos de final prevista para el 3/4 de febrero.