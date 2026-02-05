Lesión Roger Martínez: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Se confirman los peores pronósticos posibles. El Barça comunicó la semana pasada que Roger Martínez sufría una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha y este jueves anunció que ha sido intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria, pero que el tiempo de baja será de entre cinco y seis meses. El mediocentro dice adiós a la temporada con el filial blaugrana.

La lesión de Roger deja al filial azulgrana sin una pieza clave para Juliano Belletti. El centrocampista es un futbolista muy valorado por el técnico por todo lo que suma con balón, pero también por la consistencia, el orden y la experiencia que aporta al centro del campo. Una baja sensible en un momento importante de la temporada. Hasta el momento, había disputado 807 minutos repartidos en 14 partidos, en los que había repartido dos asistencias.

La baja de Roger se suma a las de Alexis Olmedo, Víctor Barberá, Sama Nomoko, Landry, Ibrahim Diarra y Eder Aller, en un mercado de invierno que también ha dejado varios movimientos. La salida más importante ha sido la de Mamadou Mbacke rumbo a la MLS y, además, la de Dro, que estaba en dinámica del primer equipo pese a haber disputado algunos encuentros con el filial y de Andrés Cuenca, cedido al Sporting de Gijón.

También se han producido la cesión de Alan Godoy al Sabadell, el traspaso de Adrián Simón Gill y la rescisión de Marcos Parriego. En el apartado de buenas noticias, el Barça Atlètic ha cerrado las incorporaciones de Joaquín Delgado, Juwensley Onstein, Hamza Abdelkarim y Patricio Pacífico; así como la renovación del anteriormente mencionado Eder Aller.