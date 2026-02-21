La lesión de Jofre y el Alcoyano azotan al Barça Atlètic

Empate con sabor a oportunidad perdida en el Estadi Johan Cruyff. El Barça Atlètic no pasó del 1-1 ante un combativo CD Alcoyano y suma un punto que le mantiene en plena pelea por el play-off de ascenso, aunque con la sensación de que pudo ser más. El resultado fue duro, pero todavía peor la lesión de Jofre Torrents, que puede ser grave a falta de que se le realicen las pruebas pertinentes.

Barça Atlètic-Alcoyano Segunda Federación FCB 1 1 ALC Alineaciones Barça Atlètic Kochen, Cortés, Brian Fariñas, Guillermo (Toni Fernández, min 46), Ureña (Shane Kluivert, min 75), Oduro (Jofre, min 46 (Saca, min 57)), Juan, J. Delgado, Guillem V. (Xavi Espart, min 46), Campos y Villar. Alcoyano Marino, Solbes, Raúl, A. Romero, Loren (Joan Piera, min 78) , P. Carbonell (Alex Alonso, min 77), Adri Lledó (Lado, min 70), De Pedro (Rubén Carretero, min 77), J. Soler, C. Iniesta (Prieto, min 70) e Izan

El conjunto de Juliano Belletti tuvo que remar a contracorriente desde bien temprano. A los 15 minutos, Soler silenció el feudo azulgrana con el 0-1 tras aprovechar un desajuste defensivo. Un jarro de agua fría que obligó a los culers a asumir el mando a través de la posesión, aunque sin profundidad ni claridad ante el sólido entramado alicantino.

El filial azulgrana monopolizó el balón, pero se estrelló una y otra vez contra la muralla visitante. Solo Juan Hernández logró inquietar de verdad antes del descanso con una rosca en el 33’ que se marchó rozando la madera. Fue el aviso más serio en una primera mitad espesa, de mucho esfuerzo y pocas grietas.

Autogol para empatar

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió de inmediato. El Barça Atlètic salió decidido y encontró premio nada más arrancar la segunda parte. Una acción insistente de Delgado terminó con un gol en propia puerta de Raúl González que devolvió las tablas al marcador. El 1-1 espoleó a los de Belletti, más dinámicos y dominadores, volcados sobre el área rival en busca de la remontada.

Las aproximaciones se sucedieron, pero faltó precisión en los metros finales. Y cuando el partido parecía teñirse de azulgrana, el Alcoyano también enseñó los dientes, obligando a Kochen a mantenerse firme bajo palos. El choque se endureció, se cargó de amarillas y perdió continuidad. Más fricción que ocasiones en un tramo final que no benefició a los intereses azulgranas.

Sin más alteraciones en el marcador, el empate deja al Barça Atlètic quinto con 37 puntos, dos por encima del sexto y a uno del cuarto clasificado. Un punto que suma, pero que sabe a poco en el Johan Cruyff. La próxima estación será el miércoles 25 de febrero, cuando los azulgranas visiten al CD Castellón B en el partido aplazado. La batalla por el play-off no espera