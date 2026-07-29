Landry Farré persigue su resurgir en el Barça

Hansi Flick se ha llevado a 17 chavales del Barça Atlètic y del Juvenil al stage en tierras inglesas, pero la cantera del Barça es tan potente que también encontramos grandes talentos entre los que se han quedado trabajando en la Ciutat Esportiva con Juliano Belletti en el filial. Es el caso de Landry Farré, un futbolista al que conoce bien el entrenador alemán, pues incluso le convocó la temporada 2024/2025 para toda una semifinal de la Champions League, la que el conjunto azulgrana disputó en San Siro frente al Inter de Milán (4-3). Una experiencia que nunca olvidará el defensa nacido en Abidjan (Costa de Marfil) y criado en Martorell. Recordarla sirve para superar los momentos malos que tuvo que afrontar la pasada campaña, cuando apenas jugó primero por una lesión de tobillo, y después, una más importante de ligamentos de la rodilla. Pero Landry ya ha pasado página y estos días vuelve a sentirse futbolista. Iniciar la pretemporada desde el primer día le permite perseguir su resurgimiento, volver a un nivel que llegó a ser muy alto.

Gol de Landry Farré frente al Borussia Dortmund / Twitter

A sus 19 años y con contrato en el Barça hasta 2028, Landry tiene una prometedora carrera por delante. Si le respetan las lesiones, volverá a ser un futbolista con unos conceptos técnicos, tácticos y físicos muy desarrollados. Aunque su posición natural es la de lateral derecho, el de Martorell rinde en cualquiera de las posiciones defensivas, ya sea también por la banda izquierda o por cualquiera de los dos perfiles del eje de la zaga. Una polivalencia que valoran mucho sus técnicos, tanto Hansi Flick como Juliano Belletti, y que le hizo estar en el punto de mira de clubes importantes.

Dos temporadas en el horizonte

Para Landry Farré es como un volver a empezar. El suyo no es el único caso en el seno del Barça Atlètic después de una pasada temporada plagada de lesiones que pusieron los pelos de punta. En proceso de recuperación están actualmente Sama Nomoko, que espera ser el 'fichaje de invierno' del filial azulgrana, y Patricio Pacífico, que como muy pronto podrá volver en la recta final después de haber ampliado su cesión.

Landry Farre renueva con el FC Barcelona por tres temporadas / FC BARCELONA

Alexis Olmedo y Roger Martínez son otros dos futbolistas a las órdenes de Belletti que se perdieron gran parte de la campaña pasada (en ambos casos, por lesiones de menisco) y han arrancado en el filial pese a tener categoría para estar más arriba. Las temporadas son largas y las oprtunidades están ahí, pues Hansi Flick ya ha demostrado una y otra vez que se guía por la meritocracia.

Así que todas las puertas siguen estando abiertas para ellos y para un Landry Farré del que Belletti siempre ha hablado maravillas. Fue su lateral izquierdo titular en la final contra el Trabszonspor que dio la tercera Youth League, la Champions juvenil, de la historia del FC Barcelona y antes de la lesión de rodilla también le dio la titularidad en el Barça Atlètic. Landry está acostumbrado desde bien pequeño a superar los obstáculos y pronto volverá a ser muy protagonista.