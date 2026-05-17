"Lamine Yamal era muy tímido y callado pero ya de benjamín nos sorprendía con goles imposibles"

Jordi Font fue entrenador en el fútbol base del Barça entre el 2006 y 2017. Actualmente ejerce como coordinador en las categorías inferiores del Dinamo de Zagreb. También forma parte del área de metodología que dirige Albert Capellas, un técnico histórico en La Masia. Font entrenó en la cantera barcelonista a Dani Olmo, Lamine Yamal y Marc Bernal entre muchos otros. Font nos atiende desde Zagreb para participar en el programa de Sport ADN Masia que se estrena cada martes en nuestra web y redes sociales.

¿Después de tantos años en la cantera del Barça se añora trabajar allí o estás feliz de colaborar en el proyecto del Dinamo de Zagreb?

El Barça siempre es el Barça y lo llevo en el corazón pero ahora estoy muy a gusto en el Dinamo de Zagreb y estoy feliz de haber tomado esta decisión de venir aquí a Croacia. El Dinamo y el Barça siempre han mantenido excelentes relaciones. Albert Capellas es el director de fútbol del club y también de la academia. Es un proyecto muy ilusionante y de gran futuro. Estamos aquí para ayudar en el departamento de metodología del club para crecer. Según los últimos ránkings, la academia del Dinamo de Zagreb es la séptima mejor del mundo. Tienen mucha historia con grandes jugadores formados aquí. en un año y medio se inaugurará una nueva Ciudad Deportiva y en cuatro o cinco años un nuevo estadio. Zvonimir Boban fue un gran futbolista y es el actual presidente del club. A él le gusta mucho el juego de posesión y ofensivo y esta es la razón por la que nos escogió. Estamos encantados de poner nuestra experiencia a su servicio.

Jordi Font atendió a Andrea Ginés y Jaume Marcet en el ADN Masia / Sport

¿Es posible trasladar a Croacia la manera de trabajar que tu viviste en La Masia?

No es posible trabajar igual. El contexto, la sociedad o la historia del Barça e incluso la filosofía no se puede trasladar de un lugar a otro. Lo que sí que se puede trasladar es una idea. Aún y así nuestra idea no es hacer del Dinamo un Barça. Nuestra idea es sumar esta experiencia que ellos tienen y aportar nuestro matiz ofensivo por todos los años que hemos vivido en la Masia. Sumar el matiz del juego de posición y dar un paso adelante en este fútbol ofensivo y moderno que está triunfando en Europa. El objetivo primordial es colocar en el primer equipo el máximo número de jugadores procedentes de la academia y que algunos de ellos puedan saltar a clubs muy destacados de Europa. Nosotros tenemos la experiencia de ayudar a crecer a jugadores como Olmo, Lamine o Bernal y queremos que este proceso lo vivan aquí. El método ayuda a los jugadores adaptarse a la gran exigencia en la élite.

El contexto, la sociedad o la historia del Barça e incluso la filosofía no se puede trasladar de un lugar a otro. Lo que sí que se puede trasladar es una idea y es lo que estamos trabajando en el Dinamo de Zagreb

Sergi Domínguez ha pasado de debutar con el primer equipo del Barça a fichar por el Dinamo de Zagreb

La verdad es que le ha ido muy bien y ha sido una sensación en la liga croata. Es titular indiscutible formando una gran pareja defensiva con el escocés Scott McKenna. Ha evolucionado mucho en su juego y en la personalidad en el campo. Ha completado una gran temporada. Estamos muy contentos con él ya que nos ha ayudado mucho. Nos hemos proclamado campeones de liga hace ya varias semanas. Hemos aventajado en 18 puntos al Hadjuk, el segundo clasificado.

Jordi Font dejó huella en la cantera / Javier Ferrándiz

Dani Olmo también pasó por el Dinamo de Zagreb. ¿Te esperabas esta evolución?

Es difícil poder prever esta evolución. No lo tuvo fácil en su etapa en Croacia ya que es un cambio importante, no solo por el idioma sino por la filosofía de juego y todo. Olmo escogió salir del barça lo que pudiera parecer sorprendente e inició un buen camino. El Dani Olmo que ha vuelto al Barça es probablemente distinto al que hubiera sido de quedarse en Barcelona. Dani ha experimentado sensaciones y experiencias distintas que le han hecho madurar. Es importante que este tipo de jugadores aunque se vayan puedan regresar.

El Dani Olmo que ha vuelto al Barça es probablemente distinto al que hubiera sido de quedarse en Barcelona. Dani ha experimentado sensaciones y experiencias distintas que le han hecho madurar

Cuando entrenaste a Olmo jugaba de delantero centro

Es así. Jugaba de '9' con muy buenos movimientos. Era goleador, muy potente y aunque ya estaba muy desarrollado en lo físico destacaba por su inteligencia. Su carácter era ganador y siempre estaba dispuesto a esforzarse y darlo todo. También era muy buen compañero. Un jugador al que le ves posibilidades de llegar.

Jordi Font dirigió a Lamine Yamal en el Benjamín A del Barça / Joan Monfort

A Lamine Yamal lo tuviste de benjamín. ¿Disfrutaste entrenándolo?

Ya nos enseñaba entonces muchas de las cosas que ahora vemos. La capacidad de inventar jugadas que no te esperas, la posibilidad de marcar goles imposibles...Lo que más destaco de él es que era un jugador de equipo. Aunque marcaba las diferencias y los compañeros veían que era especial, él era un chico muy normal y amigo de todos. En ocasiones como yo vivía en Llavaneres y él en Mataró lo llevaba a su casa cuando su padre no podía. Recuerdo que se pasaba todo el trayecto durmiendo. Era tímido y callado sobre todo con los adultos.

Llevé a Lamine en muchas ocasiones en coche a Mataró porqué yo vivía en Llavaneres. Se dormía en el trayecto.

Cuando ves a Lamine, Olmo, Bernal y al resto de canteranos celebrar la liga, ¿qué sientes?

Lo que siento es una felicidad plena. Al haberlos tenido cuando eran muy pequeños recuerdo que entonces para ellos con nueve o diez años era un gran sueño estar en el Barça. Pero todos sabemos que es un camino muy largo y muy difícil y que hayan conseguido lo que han logrado me produce un grado de felicidad enorme. Han conseguido algo que deseaban de pequeños y que es muy difícil. Sienten el club de una manera que suma mucho para el club.

Jordi Font realizó una gran labor en la cantera barcelonista / Marc Casanovas

¿Cual ficharías de todos ellos para el Dinamo?

A todos. Pero si me haces escoger a uno te digo a Marc Bernal. Siempre fue el máximo goleador con Lamine de la generación del 2007. Jugando de interior tenía mucha llegada y anotaba goles con facilidad. Su chut siempre ha sido muy potente. Esta cualidad puede sorprender pero siempre la ha tenido. Es capaz de llegar al área pese a jugar de centrocampista organizador. Su crecimiento físico le ayuda también a ser importante en las acciones a balón parado.

Para el Dinamo ficharía a Marc Bernal. Puede jugar de mediocentro y marcar muchos goles gracias a su llegada. Cuando era pequeño era con Lamine el máximo goleador

Hay un jugador en el Dinamo al que se ha relacionado con el Barça. ¿Qué no puedes decir de Cardoso Varela?

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Es un jugador que ha sonado para el Barça. Es un chico muy joven que ya participa con nuestra primera plantilla y ha dispuesto de oportunidades para jugar. No es un titular fijo pero es un joven con mucha proyección. actualmente compagina el Sub-19 con el primer equipo y esperemos que con el tiempo rinda con el Dinamo y tenemos muchas esperanzas en él.