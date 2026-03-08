"Lamine es diferente porque aparece siempre en los partidos importantes"

El entrenador del Barça Atlètic no es un cualquiera. Juliano Belletti es campeón del mundo con Brasil y campeón de Europa con el Barça. Pese a un currículum envidiable no ha tenido problemas en ir poco a poco escalando en el Barça en sus funciones como técnico. Empezó de auxiliar del Juvenil A, pasó a ser el segundo de Rafa Márquez con el Barça Atlètic y de allí ha saltado a primer entrenador del Juvenil A y ahora ejerce como máximo responsable del filial.

Juliano Belletti suma tres temporadas como técnico en la cantera del Barça / Valentí Enrich

Tranquilo pero con las ideas claras, Belletti habla des del conocimiento pero también con la humildad del quién no quiere dejar de aprender. Estos son algunos nombres propios que ha analizado en la entrevista que le hemos realizado en SPORT.

LAMINE YAMAL

Lamine Yamal es la gran estrella del Barça siendo aún juvenil de tercer año. Por su edad podría estar a medio camino entre el Juvenil A de Pol Planas y el Barça Atlètic de Belletti.

Preguntado el brasileño por si Lamine lo tiene todo para ser el futuro Balón de Oro, el héroe de París ha puesto calma y prudencia ante el 'boom' del genio de Rocafonda: "¿Cuántos años tiene Lamine? 18, ¿verdad? Tranquilos. Para todo hay tiempo. Es un futbolista diferente, no solo por la calidad, sino también por su capacidad en los grandes partidos."

Lamine y Flick se saludan en el encuentro Barça-Villarreal / EFE

Cuando Belletti tenía 18 años debutó como profesional en Brasil pero no fue hasta los 26 años cuando saltó al fútbol europeo. La paciencia es un valor que el de Cascavel reivindica siempre que puede.

EBRIMA TUNKARA

Solo tiene 15 años y es el cuarto debutante más joven de la historia del filial del Barça. Ebrima Tunkara, en la cantera blaugrana desde prebenjamín, se estrenó con el Barça Atlètic en el campo del Castellón B. La plaga de lesiones del filial y su enorme progresión empujaron a Belletti a apostar por él.

El técnico brasileño lo elogia aunque pone en contexto su edad: "Ebrima Es especial. Pero no podemos olvidar lo jóvenes que son. La experiencia de haber sido futbolista nos da esto, entender si podemos poner un jugador tan joven. Ebrima lo ha hecho muy bien. Y podemos hablar también de Álex Campos, de Shane Kluivert que siempre entra muy bien, ahora de Villar, que tiene carácter y personalidad."

Ebrima está feliz en la cantera del Barça / Valentí Enrich

La evolución y crecimiento futbolístico de Ebrima parece imparable aunque hay que saber gestionarlo bien tal y como nos confiesa Belletti: "Ebrima tiene algo diferente pero cuando va subiendo de categoría es difícil mantener esta regularidad tan positiva. Va a tener muchas cosas difíciles por el camino, es absolutamente normal. El tema es cómo él va a responder en estos momentos. Un ejemplo que estamos teniendo ahora es Álex Campos, ha mantenido la calidad y el carácter competitivo en el filial."

DRO FERNÁNDEZ

Juliano Belletti ha vivido de cerca el caso de Dro. La temporada pasada era un jugador que estaba a medio camino entre el Juvenil B y Juvenil a y en el inicio de este curso estaba entre el primer equipo y el Barça Atlètic.

El entrenador del filial blaugrana habla así sobre la decisión del gallego de fichar por el PSG. ¿Le faltó paciencia a Dro?:" No, una cosa es lo que queremos del jugador y otra, lo que quiere él. Son cosas completamente distintas. Es decir, tuvo su oportunidad, estaba entrenando y si el jugador en algún momento, pasó con otros jugadores también, que es que aquí tardaría un poco más. No hay que preguntarse por qué lo ha hecho, hay que entender que ha hecho, que ha tomado esta decisión. Lo veo normal."

Dro ha vivido tres años y medio en La Masia / FCB

Dro Fernández jugó este curso 183 minutos con el primer equipo barcelonista y 143 con el Barça Atlètic. En el PSG Luis enrique está contando con él de manera regular.

ÁLVARO CORTÉS

Hansi Flick comentó recientemente que necesitaba líderes en su vestuario para tirar del carro en momentos complicados. Le trasladamos a Juliano Belletti si en su vestuario hay jugadores con peso específico para asumir el lideazgo del equipo:"Tengo más de un líder en el vestuario. Son líderes que hablan, en el campo, en el vestuario. Olmedo, Xavi Espart, Fariñas, Kochen, Roger… Hay bastantes jugadores que me ayudan mucho en el día a día".

Cortés y Espart, en un entrenamiento esta semana / FCB

Álvaro Cortés y Xavi Espart pueden tener en los próximos partidos del primer equipo la oportunidad de debutar con Flick. Las bajas de Koundé y Balde han dejado la defensa del primer equipo corta de efectivos.

GUILLE Y TONI FERNÁNDEZ

Guille Fernández ha vivido una situación complicada ya que de realizar la pretemporada con el primer equipo ha pasado a no ser un fijo para Belletti. El entrenador del filial explica la situación del centrocampista de la Zona Franca: "Guille sí tiene minutos. Se lesionó. En la progresión de la vuelta de su lesión, a lo mejor tardó un poco más en coger el ritmo. Pero ya no. Ya está a un buen nivel, a un buen ritmo. Entra y entra muy bien en los partidos, entrena cada semana muy bien. Tendrá la oportunidad otra vez".

¡Flick aquí estoy! Brutal golazo de Toni Fernández ante el Ourense / SPORT.es

El primo de Guille, Toni Fernández, está actualmente recuperándose de una lesión. Después de debutar con el primer equipo este curso ha vuelto a estar en dinámica de filial: "Hay que ir paso a paso. Creo que si saltamos algunas etapas nos podemos también nosotros equivocar. Toni bajó del primer equipo a jugar, a entrenar con nosotros, pero fue poco a poco evolucionando y ya ha vuelto a coger el ritmo que tenía antes"

Belletti es consciente que gestionar el ascensor de subidas y bajadas del primer equipo al Barça Atlètic no es sencillo: "Mi trabajo aquí es este, hacer de ellos jugadores cada vez mejores para que si el primer equipo les necesita, tengan el cien por cien de confianza".