LALIGA FC FUTURES
El otro Lamine a tener en cuenta en LaLiga FC Futures
Lamine Ba, por su nombre y talento, fue uno de los nombres propios de la primera jornada del sábado
Torneos como LaLiga FC Futures dan para mucho. Además de ser sinónimo de talento, respeto y buen fútbol, son un escaparate de historias curiosas y anécdotas que siempre gusta conocer. Entre promesas y sueños por cumplir, asoman detalles llamativos, como chicos con nombres que saltan a la vista y se retienen fácilmente en la memoria. Se acordarán de los míticos hermanos Obama, ¿verdad?
Pues en el XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures hay un chico cuyo nombre no pasó desapercibido desde que inició la edición: Lamine Ba, atacante de la Juventus. Ni falta que hace aclarar por qué atrajo atención mediática. Su nombre no es que recuerde, sino que es idéntico al del '10' del Barça. Guiño inevitable al crack de Rocafonda en Gran Canaria.
Talento
Comparten algún que otro rasgo físico. Quizá sea el pelo, con un rizo indomable, la característica que más les uno. Eso sí, desde que Lamine Yamal se tiñera de rumbo, el parecido es menor. Por lo que al juego se refiere, la pierna hábil del '9' de la 'Vecchia Signora' es la derecha, mientras que la del '10' culé es la izquierda.
Pero sí que tiene unas habilidades técnicas similares - salvando las distancias - al de Rocafonda. Nacido en 2013, considerado uno de los nombres más prometedores del fútbol italiano, combina regate, creatividad e instinto ofensivo. Tiene una admirable velocidad punta y, sobre todo, tiene personalidad. Cuando el balón llega a sus pies, no le quema, más bien al contrario.
Fue, sin lugar a dudas, una de las caras visibles del torneo, pues un vídeo suyo de unos 'highlights' de videojuego en el que a punto estuvo de hacerle gol al Athletic Club, rápidamente dio la vuelta al mundo. Se zafó de tres camisetas vascas como quiso e hizo regates de fantasía en una baldosa.
Lleva meses hinchándose a marcar goles y en Gran Canaria no iba a ser menos: vio puerta ante el Athletic en el debut de los juventinos. Fue dejando destellos de calidad también en el empate contra el Real Madrid y hoy, a las 10:00 (hora local) se verá las caras con el Benfica.
Un diamante en bruto aún por pulir pero que ya apunta maneras. ¿Será uno de los nombres del torneo?
