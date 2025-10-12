FC Barcelona
LaLiga FCFutures: El Palmeiras busca destronar al Atlético
El Atlético de Madrid buscará ganar por cuarta vez consecutiva la final del torneo internacional sub-13 que se está disputando en Orlando. El Flamengo intentará romper esta tendencia hegemónica.
"Han llegado a la final los dos equipos más hechos" así definía José Ramón De la Morena el duelo que se vivirá hoy en el ESPN Wide World of Sports entre el Atlético de Madrid y el Palmeiras brasileño.
Uno de los organizadores del torneo junto a La Liga se mostró impresionado por "el potencial físico de los equipos brasileños". En este torneo el vigor se está imponiendo a la creatividad y el orden a la aventura.
Los colchoneros superaron al Valencia (2-1) en una primera semifinal muy muy bien competida por el conjunto que dirige Pablo Pérez mientras que a continuación el Palmeiras goleó (4-1) al Flamengo.
Los dos goles de Mario encarrilaban la semifinal y aunque Luca le puso emoción, el conjunto madrileño volvía a clasificarse para la final.
En la otra semifinal el duelo de brasileños tuvo más intensidad que magia. Un poderoso Palmeiras se impuso claramente al Flamengo (4-1).
El 'verdao' es un equipo que marca la diferencia por su contundencia en las áreas y porque ahoga al rival con una intensidad muy destacable.
El Flamengo dejó algún detallito más de ingenio pero ante la superioridad física del Plameiras el partido no tuvo demasiada historia.
Ambos equipos compitieron como si fuera el último partido con algunos piques pocos habituales en partidos de esta categoría. Dotados de un físico más propio de cadetes que de infantiles de primer año los duelos individuales marcaron el encuentro.
En este escenario Gabriel Santos se sintió muy cómodo y definió el encuentro con dos golazos.
Gabriel es un nueve completísimo que desborda por fuerza, potencia y talento. Samuel y Luan marcaron los otros dos tantos del Plameiras mientras que el Fla solo pudo anotar un gol de penalti.
El Atlético no domina el juego combinativo como el Barça ni posee las individualidades del Real Madrid pero si ha llegado a la final es por su bloque y un alto espíritu competitivo.
El duelo entre el central colchonero Hugo Miguel y el delantero centro brasileño Gabriel Santos puede ser la clave de la final. Ambos son dos portentos físicos que lideran a sus equipos por carácter, inteligencia y jerarquía.
El que se imponga tendrá muchos números de proclamarse campeón.
La final de la novena edición del torneo internacional LaLigaFCFutures se disputará a las 10h (16 h en España). El Atlético buscará su cuarto cammpeonato consecutivo mientras que Palmeiras tratará de imponer su fútbol intenso para romper la hegemonía del Atético.
