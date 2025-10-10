LaLiga FCFutures: Julen lidera el triunfo del Sub-13 en el miniderbi

El Barça debutó en Orlando con un empate sin goles contra el valencia en un partido muy equilibrado. El Barça competía bien pero el Valencia también y al conjunto blaugrana le faltaba el punto habitual de dominio. Los nervios estaban ahogando la creatividad barcelonista.

Biel entró en la segunda mitad / LaLiga FCFutures

Jordi Pérez no estaba preocupado por el nivel de juego del Barça en el debut de la novena edición del torneo internacional de Orlando. El empate sin goles contra el Valencia lo atribuía a los nervios lógicos del día del estreno.

Así se interpretaba escuchándolo en el banquillo durante el partido y al descanso: "Nos está quemando el balón, hemos de tener calma y jugar como sabemos". Jordi Pérez tocó la tecla de la confianza y no profundizaba desde la banda en cuestiones más tácticas. Dicho y hecho.

Jordi Perez dirige al Sub-13 blaugrana / LaLiga FCFutures

Si contra el Valencia el Barça estuvo lejos de su mejor versión, en el segundo partido ante el Espanyol, el Barça fue el Barça. Primera mitad espléndida con un jugador indetectable: Julen Gallardo. El 10 blaugrana se hinchó a tocar y a tocar el balón generando posesiones largas que contagiaban a todos sus compañeros. El equipo de Jordi Pérez y Víctor Rodríguez volvía a carburar.

Y así llegó el gol del Barça que premiaba la diferencia futbolística entre unos y otros. Gran jugada de Jaume Casanovas por la banda izquierda y Julen llega libre para anotar. Era un gol que hacía justicia al dominio del Sub-13 barcelonista.

Julen jugó a un gran nivel / LaLiga FCFutures

En la segunda mitad el guion varió y la superioridad aplastante del Barça no se alargó como podía esperarse. El juego se equilibró ya que los blanquiazules lograron equilibrar el juego.

Reaccionó el Espanyol que pudo empatar en una jugada de estrategia que convirtió Max Novas. El Barça no se inmutó y anotó justo a continuación el gol del triunfo.

El ex del Gavà Jan Gómez marcó un tanto que sitúa al Sub-13 blaugrana segundo del grupo con cuatro puntos.

Jan Gómez marcó el 2-1 en el miniderbi / LaLiga FCFutures

El Espanyol estuvo a punto de empatar con un remate lejano de Gorka pero el larguero evitó el 2-2. En el otro partido del grupo el Sevilla perdió (3-1) ante un Valencia que se sitúa líder provisional.

El Barça jugará el sábado contra el Sevilla a las 9:30 hora americana el último partido del grupo con todo abierto. Si logra clasificarse los cuartos se disputarán al mediodía y las semis a partior de las siete de la tarde (horas locales).

Lo más difícil para el Barça ya pasó, los nervios del estreno ya son historia. Si el equipo arranca a jugar como sabe con Guillem Balcells y Julen mandando en el centro del campo y Jaume de puñal por la banda, el progreso será evidente.

El Real Madrid y el Atlético son hasta ahora los equipos que han mostrado sus cartas para aspirar al título pero en partidos tan cortos como los de este torneo LaLiga FCFutures las sorpresas están a la orden del día.