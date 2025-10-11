LaLiga FCFutures: Guillem Balcells sobresale y el Atlético espera en cuartos

El equipo de Jordi Pérez no pudo ganar el último partido de la primera fase (1-1) y acabó con cinco puntos empatado con el Valencia que también empató (3-3) contra el Espanyol. El Espanyol y el Sevilla compitieron hasta el final pero se quedan fuera del torneo.

Ante el Sevilla el Barça fue mejor y mereció ganar pero en Orlando al Sub-13 blaugrana le está faltando culminar en gol las numerosas oportunidades creadas.

Contra el conjunto hispalense el único gol blaugrana llegó tras una asistencia del lateral Issa Niakate y un magnífico remate de Guillem Balcells.

Guillem Balcells es el líder del Sub-12 / La Liga

'Balci' está ganando peso en el juego del equipo y su rendimiento va a más en el torneo y apunta a ser uno de los grandes protagonistas de este prestigioso campeonato internacional organizado por La Liga y la Fundación De la Morena.

El Barça trabajó para ampliar las distancias pero solo faltó el gol. Abdou Latif dejó jugadas de delantero miy interesante, Jan Gómez se fajó con mucho acierto por la banda derecha y Biel aportó llegada des de la segunda línea.

Jordi Pérez y Víctor Rodríguez están logrando que no haya diferencias entre los siete titulares y el resto que participoan según avanza el partido. Este factor puede ser clave en las siguientes eliminatorias.

El Barça se enfrenta ahora al Atlético (11:30h en Orlando y 17:30h hora española) y si es capaz de eliminar al equipo que ha ganado las tres últimas ediciones del torneo se vería las caras por la tarde (madrugada hora española) con el vencedor del Valencia-Real Madrid.