Juwensley Onstein: Debut fugaz pero prometedor con el Juvenil A

Es una de las apuestas de futuro del Barça que reforzarán al Barça Atlètic de Belletti en el tramo final de la temporada.

Si Pacífico está recuperándose de una lesión en el abductor y Hamza espera que se solventes los trámites burocráticos para debutar, Juwensley Onstein ya se ha estrenado de blaugrana.

El joven central formado en las canteras del Ajax, Vitesse y Genk no jugaba un partido oficial des del 18 de abril del 2025.

Estos diez meses sin competir no se deben a ninguna lesión sino a su interés por dejar el fútbol belga e iniciar una nueva aventura. La apuesta del Barça por este central zurdo de 1,88 de altura es firme y se desea cuidarlo para que pueda explotar su enorme potencial.

Onstein se estrenó con el Juvenil A

El Barça Atlètic tenía que haber jugado ayer en el campo del Castellón B pero el encuentro se aplazó a causa de la previsión del tiempo.

El club decidió que el debut de blaugrana de Juwensley Onstein fuera de perfil bajo y con un contexto favorable para arrancar con poco estrés.

El estreno tuvo lugar en el campo 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Aunque el de Arnhem se había ejercitado hasta ahora con el Barça Atlètic, su estreno se produjo con el Juvenil A blaugrana en el partido del equipo de Pol Planas contra el Sant Cugat.

Onstein está preparado para explotar en el Barça

Onstein entró al campo en el minuto 76 supliendo al moldavo Leo Saca. El neerlandés se situó como central izquierdo junto con Nico Marcipar.

El Juvenil a blaugrana acababa de marcar el 2-0 y pocos instantes después dejó el partido decidido con un tercer tanto. Onstein jugó a un gran nivel los 14 minutos reglamentarios más los cuatro de añadido. Sacó el balón con criterio y se mantuvo firme atrás con dos acciones meritorias a balón parado.

A los pocos instantes de su debut, Juwensley Onstein deslumbró al escaso público presente con una incorporación ofensiva pletórica. El internacional sub-18 con Países Bajos se incorporó al ataque con fuerza, calidad y determinación.

Onstein es un central zurdo muy prometedor

Aunque el Sant Cugat logró el gol del honor a seis minutos para el final, el central neerlandés no tuvo ninguna culpa ya que la diana llegó como consecuencia de un remate exterior sorprendente.

Casi 10 meses después Onstein volvió a jugar y aunque fueron pocos minutos y hay que ser prudente, su puesta en escena fue ilusionante.

Onstein ya manda en la zaga del Barça

En el Barça esperan mucho de este central de origen de Surinam nacido en Países Bajos y con pasado en el fútbol belga. Onstein es un zurdo con calidad y presencia defensiva quue puede crecer en un contexto favorable para los jóvenes talentos.

El primer pasito para Onstein fue positivo. Ahora se trata de seguir evolucionando y dando pasos adelante importantes.