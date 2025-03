El Juvenil A sigue asombrando y se clasifica para la final de la Copa del Rey

Juliano Belletti apunta a entrenador de primer nivel. Su obra en el Juvenil A del Barça tiene cada día más matices y riquezas propias de un técnico sabio.

Barça-Betis semifinales copa rey juvenil Semifinales copa del rey juvenil FC Barcelona 2 0 Betis Alineaciones FC Barcelona Yako, Nil Teixidor, Kospo, Cuenca, Walton; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Quim Junyent (Dani Ferrer min.84); Arnau Pradas (Diarra min.70), Hugo Alba (Shane Kluivert min.84), Jan Virgili Betis Romero, Masqué (Encuentra min.70), Oreiro, Sergio (Caye min.85), De Roa, Migue, Rica (Sosu min.85) , Adrián (Corralejo min.56), Morante (Richarte min.70), Marina, Paco Esteban

El Barça doblegó a un Betis que había goleado 6-1 al Real Madrid de Arbeloa. Los blaugranas se impusieron en un partido mucho más igualado de lo que refleja el marcador pero con una actuación competitiva formidable. La final contra el Zaragoza del domingo volverá a ser un test de nivel para Belletti y su Juvenil A.

El partido arrancó con los dos equipos ansiosos por marcar primero. Avisó el Betis con acciones de Paco Esteban y Morante pero los de Belletti golpearon primero.

El mago Arnau Pradas desequilibró por la derecha, Hugo Alba remató de primeras un chut que el portero Romero salvó pero Pedro Rodríguez aprovechó el balón muerto para inaugurar el marcador.

Un gol que supo administrar el Barça

El gol reforzó la confianza del Juvenil A del Barça pero provocó que el asedio del Betis fuera constante. Paco Esteban intentaba generar peligro por la izquierda mientras que Adrián y Morante lo probaban con mucha fe.

El Barça se defendía con seriedad y rigor y con un Yako que, salvo una acción puntual, contagiaba seguridad.

Jan Virgili es un extremo muy desequilibrante / FCB

Los blaugranas estaban demasiado atrás para enlazar contras peligrosas y con el paso de los minutos lograron igualar el dominio y alargar sus posesiones.

El Betis seguía insistiendo pero la ocasión más clara del primer tiempo volvió a ser barcelonista.

Un excelso Quim Junyent mostró su talento para desequilibrar y asistir a un Pedro Rodríguez que envío un pase a la portería rival que repelió el poste.

El Betis lo intentó sin suerte

El guion del partido no varió en la segunda mitad aunque el dominio del Betis fue cada vez más un quiero y no puedo lleno de impotencia ante un Barça con mucho oficio Morante no aprovechó un error de Yako para empatar pero a la contra Pradas también gozó de una ocasión pintada para anotar el 0-2.

Cuenca jugó un partidazo contra el Betis / Real Betis Balompie

En el ejercicio defensivo del Barça, además del tándem Kospo-Cuenca, destacó la inteligencia y posicionamiento de Nil Teixidor, sublime en tareas defensivas.

El Betis tenía más balón pero las oportunidades más nítidas eran para el Barça que dibujaba transiciones precisas pero finalizaciones irregulares.

Álex Walton mató el partido

El momento clave del encuentro llegó en una acción en el minuto 80 dónde Yako pierde un balón y el Betis llega a rematar hasta cuatro veces sin acierto.

Entre el portero húngaro y la defensa blaugrana lograron evitar un gol del empate que parecía inevitable.

El defensa blaugrana Walton jugó un partidazo en las semifinales de la copa del rey / Real Betis Balompie

Superado este momento el Barça selló el pase a la final con un golazo de Álex Walton. Remate espectacular desde fuera del área del ex defensa del Gavà que dejaba el partido resuelto.

El lateral izquierdo, de padre inglés, estaba fichado hace un año y medio por el Betis pero las bajas que tenía el Juvenil B de Pol Planas dieron un vuelco a su situación y fichó por el Barça.

Sin Con la lesión de Jofre torrents, Walton se ha ganado la titularidad y ha firmado su segundo gol del curso contra el equipo al que estuvo a un paso de firmar.

El Barça supo defender, trabajar y generar oportunidades claras para dejar atrás a un equipazo como el Betis.

Pase lo que pase en la final del domingo (12h Barça One) contra el Zaragoza, Belletti y Fran Sánchez están construyendo un equipo maravilloso que tiene que dar muchas alegrías a corto y medio plazo.

En Villanueva de la serena, La Masia está asombrando. Como rezaba el anuncio..allá donde va, triunfa.