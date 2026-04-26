El Juvenil A del Barça gana pero tendrá que esperar para ser campeón

El Barça necesitaba ganar en Inca y que el Espanyol no lo hiciera en el campo del Cornellà. Los blaugranas cumplieron con su cometido venciendo con un solitario gol de Álex González pero los pericos tampoco se dejaron sorprender y sumaron los tres puntos.

En la última jornada el Juvenil A del Barça será campeón si vence al Montecarlo mientras que el Espanyol necesita ganar al Constancia y esperar un tropiezo blaugrana para dar la sorpresa y evitar el alirón culé.

Pol Planas es el entrenador del Juvenil A del Barça / Dani Barbeito

El Barça se presentó en el campo del Constancia con la idea de no perder una oportunidad magnífica de mostrar sus credenciales. Aunque el conjunto balear es el colista y ya está descendido, el equipo blaugrana no quiso confiarse y buscó desplegar su fútbol sin confianzas.

Pol Planas alineó a un once de nivel pese a las bajas que arrastra el Juvenil A. Iker volvió a ser el portero titular con una defensa formada por Teixidor, Gariba, Saca y Pesquer. En el centro del campo repitió Quim Junyent como '6' apoyado por los mediapuntas zurdos Ebrima Tunkara y Nil Vicens.

En el ataque Adri Guerrero volvió a ejercer de falso nueve con Iu Matrtínez y Álex González de extremos puros.

Este es el equipo que Pol Planas alineó en el campo del Constancia / FCB

El dominio blaugrana tardó en obtener premio. El conjunto blaugrana inauguró el marcador con un gol de penalti anotado por el ex de la Damm Álex González.

El Barça necesitaba ganar en el campo del Constancia y esperar a que el Espanyol perdiera en Cornellà. El alirón tendrá que esperar aunque todo depende del equipo de Pol Planas.

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La última jornada del campeonato liguero en el grupo tercero de la División de Honor Juvenil se disputará este próximo domingo. El Barça recibe al Montecarlo y el Espanyol al Constancia. Ambos partidos se disputarán a las 16:30 horas.