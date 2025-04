El Juvenil A del Barça se proclama campeón de Liga con una exhibición en el derbi contra el Espanyol

El Juvenil A del FC Barcelona tenía una oportunidad maravillosa de proclamarse campeón en el campo de su gran rival ciudadano, el RCD Espanyol, y no la desaprovechó. El equipo de Juliano Belletti, que levantó la Copa del Rey a mediados de marzo, celebró en territorio blanquiazul el doblete nacional con la consecución del título de la División de Honor juvenil. Entre el 25 y el 28 de abril intentará poner la guinda al pastel en la 'final four' de la UEFA Youth League y mantener vivo el sueño del póker con la Copa de Campeones.

Espanyol - Barça juvenil, 12/04/25 División de Honor juvenil RCD 0 3 FCB Alineaciones RCD Espanyol Rodríguez, David, Alves, Colocho, Moreno (Gerard Luque, min 82), Crespo, Torondel (Elliot Fernández, min 60), Burgos (Pallás, min 70), Santiago (Partera, min 82), Peries i Soriano (Mateo, min 46). FC Barcelona Yaakobishvili, Landry, Eman Kospo, Cuenca, Alexander Walton, Brian Fariñas, Arnau Pradas (Nomoko, min 77), Diarra (Pedro Rodríguez, min 61), Hugo Alba (Kluivert, min 86), Quim Junyent (Tomás Marqués, min 61), Juan Hernández (Parriego, min 86).

La primera parte en la Ciutat Esportiva Dani Jarque tuvo claro color blaugrana. El Espanyol llegó al derbi en mala dinámica y tuvo muchos problemas para generar peligro más allá de algunas acciones a balón parado. No pudo poner en duda la superioridad de un Barça que domina todos los escenarios y que este curso ha saldado todos los partidos decisivos con auténticas exhibiciones de fútbol y competitividad.

El cuadro culer salió a por todas desde el primer minuto. Hugo Alba, Arnau Pradas y Brian Fariñas avisaron antes del cuarto de hora de juego, pero la veda no se abrió hasta que Ibrahim Diarra entró en escena. El futbolista maliense se sacó de la chistera un golazo con la zurda en el 32' y volvió a 'mojar' dos minutos después. Definió con un chut cruzado un pase en profundidad, pero su tanto fue invalidado (injustamente) por fuera de juego.

El Juvenil A del Barça no se desanimó y en la última acción de la primera mitad amplió la distancia en el marcador. Hugo Alba peinó un centro de córner y, en el segundo palo, a placer y sin oposición rival, Juan Hernández no perdonó. Las sensaciones eran inmejorables y la segunda mitad se convirtió en un trámite. Solo una hecatombe blaugrana que no se produjo podría haber aplazado el alirón de los pupilos de Juliano Belletti.

Hugo Alba sentenció la 'fiesta' blaugrana

El conjunto 'perico', enrabiado por el resultado, dio un paso adelante en el inicio de la reanudación y pidió un penalti dudoso de Quim Junyent, pero la reacción local fue un espejismo. Belletti movió bien el banquillo y cualquier aspiración de remontada quedó vapuleada con un 'misil' de fuera del área de Hugo Alba en el minuto 64. El capitán resolvió el encuentro con un disparo lejano muy potente que el arquero Joel Rodríguez no pudo hacer nada para desviar.

En los últimos minutos, plácidos para el Barça, entró Sama Nomoko y tuvo un par de ocasiones interesantes. El marcador, sin embargo, no se modificó y el festejo del título se caracterizó por la deportividad tanto de los campeones, que entonaron el 'Un dia de partit' e hicieron la mítica 'rotllana', como del Espanyol, cuyos jugadores aplaudieron a sus contrincantes antes de abandonar el terreno de juego.

El Juvenil A goleó y campeonó en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, pero más allá del resultado confirmó que en el fútbol formativo es mucho más importante el 'cómo' que el 'qué'. Fiel al estilo que caracteriza al club culer transversalmente, desde el primer equipo hasta las primeras categorías formativas, el elenco dirigido por Belletti demostró nuevamente que la Masia es la mejor cantera del mundo.