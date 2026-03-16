Del Juvenil B al Barça Atlètic: El inesperado salto de Adam Argemí

Adam Argemí cumplió el 5 de febrero 18 años. Su temporada estaba siendo tan positiva como estable. Capitán y titular indiscutible del Juvenil B.

Este mediocentro o interior que juega de blaugrana desde que tenía seis años no se desesperó al final de la temporada pasada cuando le comunicaron que la idea del club es que repitiera con el Juvenil B.

En un mundo en el que las prisas mandan, Adam supo leer que lo que tocaba era ejercer de líder del equipo de Cesc Bosch y esperar su momento. El Juvenil B blaugrana de esta temporada juega al ritmo que marca Adam, un centrocampista con buen pie y mucha inteligencia táctica. La gran competencia en su posición le ha dificultado gozar de más oportunidades con el Juvenil A.

Argemí es un centrocampista muy fiable / Valentí Enrich

Pol Planas le dio la opción de estrenarse en la División de Honor en la cuarta jornada del campeonato contra el Espanyol.

Desde aquel día, Adam ha sido un fijo en el Juvenil B hasta que este fin de semana se han disparado los acontecimientos. El Barça Atlètic y el Juvenil A están sufriendo una plaga de bajas por diferentes razones. Entre lesiones, sanciones, ascensos y convocatorias por selecciones Belletti y Pol Planas han tenido muchos problemas para poder alinear equipos competitivos en la final a cuatro de la Copa del rey y el partido de la Segunda Federación.

La lesión de Pedro Rodríguez el jueves contra el Deportivo fue el detonante para que Adam Argemí tuviera que ser un recurso útil.

Argemí jugó sus primeros 45 minutos con el Barça Atlètic / Dani Barbeito

La gran sorpresa fue que Belletti lo incluyó en el centro del campo titular del Barça Atlètic contra el Girona B. El brasileño lo alineó en un novedoso 3-5-2 con Guille en la base y Juan de mediapunta por la izquierda y la ayuda en las bandas de los carrileros Teixidor y Walton. Adam cumplió a un buen nivel en un partido muy complicado.

Argemí es un jugador muy inteligente / Valentí Enrich

El centrocampista que empezó de blaugrana en la Barça escola y que ha pasado por todas las categorías del club fue suplido al descanso por un Pedro Villar al que Belletti tenía que cuidar ya que el Juvenil a también lo necesitaba. Adam Argemí viajó a Lugo y Pol Planas le dio la opción de jugar en el último cuarto de hora del encuentro. El Barça ya perdía 1-4 y tenía un jugador menos.

En un fin de semana complicado para el Barça Atlètic y Juvenil A, el impacto de adam Argemí ha sido positivo ya que este centrocampista se ha reivindicado como un jugador que puede sumar tanto para Belletti como para Pol Planas.

De la fantástica generación del 2008, Adam Argemí es un futbolista con clase y capacidad de trabajo que puede seguir sorprendiendo.