Juliano Belletti: "Con la competencia busco que todos tengan la mentalidad de estar siempre preparados"

El Barça Atlètic jugará la séptima jornada de Segunda RFEF ante el Lleida. Con 15 puntos de 18 posibles, los culers arrancarán la jornada encabezando la clasificación del grupo 3 y con la intención de prolongar la racha.

Tras vencer al Reus Reggis por 4-2, el equipo afianzó su condición de líder al aumentar la diferencia con sus competidores hasta los tres puntos.

Con los pies en el suelo pese al liderato

Juliano Belletti ha reconocido el buen momento que atraviesa el filial en su misión de lograr el ascenso, haciendo énfasis en que han trabajado mucho para estar a este gran nivel. Pese a ello, admite que ganar siempre es difícil y que para lograrlo hay que hacerlo "lo mejor posible, sobre todo jugando bien".

Incluso con el equipo azulgrana lanzado, el brasileño baja el suflé al afirmar que lo más difícil es mantenerse al nivel actual, debido a que "los rivales estudiarán más al equipo". Por eso mismo, expone que siempre van a "intentar mejorar, aunque ahora estemos bien".

Sobre el rival de este fin de semana, el ex entrenador del juvenil A recalca su físico y peligrosidad en las transiciones y los centros laterales, mientras admite estar trabajando basándose en el contexto de conocer las virtudes de su contrincante: "hemos mejorado mucho defensivamente desde la pretemporada, trabajamos mucho durante la semana para estar preparados", añade.

Consciente de las bajas por convocatorias internacionales

"Sabemos que hay mucho talento en el juvenil y en el filial, son jugadores internacionales que merecen estar con sus selecciones. Nuestro trabajo también consiste en adaptarnos a esto", declara el exjugador sobre la situación de no poder contar con todos los efectivos por compromisos internacionales. El autor del emblemático gol en París que supuso la segunda Copa de Europa culer da un paso más allá y, de manera contundente, afirma no tener quejas al respecto: "queremos que nuestros jugadores tengan la oportunidad de vivir la experiencia de estar con la selección de su país", concluye.

Sobre las alternativas para compensar las bajas, deja claro que hay oportunidades para todos, ya sea por lesiones, convocatorias con selecciones o llamadas del primer equipo, por eso mismo busca que todos "tengan esa mentalidad de estar siempre preparados". Según Belletti estas situaciones generan más competitividad, pues cuando vuelven los jugadores que no estaban disponibles saben que "sus compañeros han jugado y que lo han hecho a gran nivel", y esto les hace "mejorar y sacar su mejor versión", hecho que le satisface como dirigente del equipo.