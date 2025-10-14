Belletti: las claves del entrenador de moda

"Durante mi vida como jugador profesional nunca se me pasó por la cabeza la posibilidad de convertirme en entrenador. Dejé de jugar en 2011 y tardé ocho años en tomar la decisión. Una decisión en la que tuvo tuvo una gran influencia Carlo Ancelotti. En 2019, tuvimos un encuentro casual en Estados Unidos. Él era el entrenador del Nápoles y yo, embajador del Barcelona. Después del partido, fui al vestuario a saludarlo. Ancelotti me miró y me preguntó si ya me había convertido en entrenador. Le dije que no, pero ni siquiera pude terminar mis explicaciones. "Belletti, estás perdiendo el tiempo. Fuiste uno de los jugadores con más capacidad táctica que he tenido”. Esas palabras me iluminaron. Otro momento mágico en mi carrera. Salí del vestuario convencido de convertirme en entrenador".

Seis años después de aquella charla crucial con Ancelotti recogida por Coaches' Voice, Juliano Belletti se ha convertido en un entrenador de moda por su labor primero en el Juvenil A del Barça, al que hizo tricampeón la pasada campaña, y ahora por conseguir que el Barça Atlètic haya pasado del caos y un doloroso descenso a liderar con autoridad su grupo en Segunda RFEF. Un técnico al que tienen muy en cuenta en el club azulgrana por sus métodos, su experiencia como futbolista y su carácter y que, en algunos conceptos, recuerda a Rafa Márquez. Estos son su puntos fuertes:

Capacidad de adaptación

Juliano Belletti se ha preparado de manera concienzuda para este trabajo. Habló durante este proceso con muchos entrenadores, fue a ver sus métodos y se quedó también con lo mejor de los entrenadores que le habían dirigido como futbolista. Una de sus grandes cualidades es saber adaptarse a lo que tiene. "El contexto es tan importante como tener convicciones. El buen entrenador crea herramientas y estrategias para aprovechar lo que tiene a su disposición. Siempre en busca de victorias".

El vestuario, una piña

En el Barça se ha encontrado mucha calidad, pero también los problemas propios de no poder contar con futbolistas importantes porque se los ha llevado el primer equipo o tener que 'lidiar' con las expectativas de jugadores que se ven muy cerca de la élite. Belletti ha unido muchísimo al vestuario, ha logrado que todos luchen por un objetivo común exprimiendo lo mejor de cada uno de sus futbolistas. Y lo ha logrado a base de hablarles mucho , de convencerles de sus posibilidades, de hacerles saber lo buenos que son pero que sin la ayuda de sus compañeros no son nada. Mucha psicología y también, mucho sentido común.

El equipo va como una moto

Uno de los aspectos más significativos, y más en un filial donde predomina la técnica, es la capacidad física que está mostrando el equipo azulgrana. Lo destacó Víctor Barberá al término del partido contra el Reus: "En la última jugada llegamos Joan (Anaya) y yo al esprint y acabó en gol. Hacemos esfuerzos desde el minuto 0 al 90. Lo que mejor tenemos es que luchamos hasta el final".

Exigente, pero con mano izquierda

Al propio Barberá le ha exigido mucho Belletti para que el delantero vuelva a ser el que era. El brasileño les pide a sus futbolistas que se dejen la piel en el aspecto físico y le da una gran importancia también al aspecto mental y a cuidarse fuera del campo. En los entrenamientos trabaja mucho también las acciones a balón parado, las tácticas, y todo ello se refleja en el césped. Siempre con diplomacia y mano izquierda, sin aspavientos.

Como pasó con Rafa Márquez, su pasado de futbolista importante en el Barça (siempre se recordará su gol para ganar la Champions de 2006) ayuda mucho a que le escuchen, y sobre todo, a que le crean. Los que están en el día a día con Juliano Belletti no tienen dudas de que, algún día, entrenará al primer equipo del Barça. Y lo hará bien.