Los jugones de Pol Planas ganan otra vez en Zaragoza

Nuevo partido y otra victoria del Juvenil A del Barça (1-3), que solo sabe sumar de a tres en este arranque de temporada. El cuadro dirigido por Pol Planas tenía una visita complicada a Zaragoza para medirse con el Racing. Y solventó bien la papeleta con otra exhibición de su sala de máquinas.

Estupendo el encuentro de Orian Goren, Pedro Villar y Pedro Rodríguez, que causaron estragos en los maños. El primer tanto fue obra de Uri Pallàs, incorporado este verano del Espanyol y que está rindiendo muy bien hasta ahora. La asistencia fue de Shane Kluivert, otro que ha arrancado el curso a buen nivel. Justo antes del descanso llegaba el 0-2, obra de Roberto Tomás tras un pase de Pedro Rodríguez.

GOL OLÍMPICO EN LA ÚNICA QUE TUVO EL RACING

Muy bien el granadino en la sala de máquinas y aportando tangibles. El Racing Zaragoza apenas generaba peligro, pero en la única que tuvo prácticamente logró reducir distancias. 1-2 de Hugo Clos de gol olímpico tras no tocar (o eso pareció en la retransmisión de dudosa calidad) nadie el esférico.

Era el minuto 54, pero no se inquietó el cuadro de Pol Planas. De hecho, la sentencia llegó más o menos rápido. Pedro Villar, uno de los mejores, anotaba el 1-3 tras una jugada espectacular con Ebrima Tunkara.

Ebrima: grandes esperanzas / TWITTER

El joven de 15 años demostró la magnífica pinta que tiene con una cabalgada por la derecha, pase atrás, y gran definición del pontevedrés. Seis de seis para el Juvenil A, que el próximo miércoles (16:00) se mide con el PSG en Youth League. Por cierto, destacar el debut oficial de Lovro Chelfi, el jugador fichado del fútbol croata este verano.