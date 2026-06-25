Así juegan los 10 mejores fichajes en La Masia para la temporada 2026-27

El Barça ha trabajado durante muchos meses para mejorar sus plantillas en la cantera y disponer de más jugadores prometedores. La labor de los observadores del club, los técnicos y coordinadores así como máximos responsables de la cantera es reunir la máxima información de jugadores interesantes.

A partir de allí es cuando se decide que incorporaciones mejoran el alto nivel de los futbolistas actuales y se procede en consecuencia.

Aran Aparicio es sinónimo de personalidad en el campo / FCB

En SPORT hemos ido informando puntualmente de muchos de los movimientos que el Barça ha hecho para reforzar su fútbol base.

Este es el ránking que hemos elaborado con la lista de los fichajes más ilusionantes. No son los únicos pero sí que son a ciencia cierta nombres que pueden ofrecer un gran rendimiento en el Barça.

Curiosamente, siete de los diez nombres seleccionados son zurdos y no es casual ya que los futbolistas virtuosos que dominan la izquierda suelen ser jugadores muy espectaculares.

1: ENZO PÉREZ (Girona)

Enzo Pérez Carrasco es el fichaje estrella de esta temporada en la cantera del Barça. El hermano de Luca (jugador del Juvenil B del Barça) despertó el interés de los mejores clubs de europeos tras dos temporadas brillantes en la cantera del Girona.

Enzo se ha dejado seducir por la grandeza de La Masia y volverá al que fue su club cuando era alevín. Esta temporada jugará en el Sub-15 blaugrana con jugadores de un nivel excelso como David Moreno, Alan Guerra o Fode Diallo.

Enzo Pérez es un mediocentro de una calidad extraordinaria / Girona FC

Enzo Pérez está considerado el mejor mediocentro de Europa de la generación del 2012. Enzo es un '6' completísimo que destaca en todas las facetas del juego. El barcelonés es un futbolista bien dotado en lo físico y con un notable nivel técnico.

Leer el juego de manera óptima es una de sus grandes virtudes pero hay muchas más. Enzo es un lince para posicionarse, girarse y desplazar de manera impecable el balón en largo así como ser muy preciso en el juego en corto.

Enzo es un futbolista que se impone en los duelos y que brilla por su personalidad y liderazgo. Aunque su especialidad es jugar de mediocentro tiene características y nivel sobrado para ejercer de interior.

2: MARTÍ PÀRRAGA (Espanyol)

Martí Pàrraga es una de las grandes perlas del Espanyol que esta temporada dará el salto a La Masia. Martí es un jugador nacido en Mataró que ha llamado la atención de los técnicos del Barça gracias a una zurda prodigiosa.

Martí Pàrraga fue una pieza clave de la selección catalana Sub-12 campeona de España.

Martí Pàrraga ya ha conquistado trofeos individuales / RCD Espanyol

En el Espanyol alternaba la posición de medio ofensivo con la de lateral. El maresmense es un talento tan especial que pese a su corta edad ya se le señalaba en La 21 como un jugador escogido para llegar a debutar en la élite.

En el barça será una pieza clave del Sub-12 blaugrana que militará en la liga preferente sub-13.

3: AYOUB HILALI (Badalona)

Ayoub Hilali es un zurdo con una calidad extraordinaria. En el Badalona ha destacado por un juego tan vistoso como efectivo. El Barça lo ha fichado para reforzar al Sub-15 tras una temporada en la que ha brillado en la División de Honor Sub-14.

Ayoub también se ha ganado las convocatorias de manera regular con las selecciones catalanas.

Ayoub Hilali posó con Sergi Milà / Instagram

Su pierna izquierda es espectacular y le permite desequilibrar gracias a una facilidad increíble para conducir y regatear.

Sortear a contrarios y acabar la jugada con un pase definitivo o un chut impecable es su gran especialidad.

4: OMRI SHARABI (L'Hospitalet)

Omri Weiss-Sharabi es un futbolista que jugaba de mediapunta en el Sub-13 del CE L'Hospitalet y que será uno de los puntales del Sub-14 del Barça.

Este niño israelí ha vivido su primera temporada en Catalunya tras unos años residiendo en los Estados Unidos.

Omri Sharabi jugó en los Estados Unidos / Instagram

La habilidad para mimar el balón con una suavidad especial salta a la vista.

Omri no pierde el cuero, lo protege con una facilidad pasmosa y sabe leer como nadie los espacios para inventarse pases precisos a sus compañeros. Estos se quedan a menudo solos ante el portero rival gracias a asistencias geniales de Omri.

5: ARAN APARICIO (Athletic Club)

Aran Aparicio es un caso similar al de Enzo Pérez ya que tras una anterior etapa en el fútbol-7 del Barça, esta próxima temporada volverá a La Masia.

El cántabro jugaba en el Athletic Club y ahora pasará a formar parte del Sub-14 del Barça.

Aran Aparicio es un pequeño diablo en el campo / LaLiga FCFutures

Aran es un jugador zurdo con una clase excepcional. Su manera de tocar el balón con la pierna izquierda está solo al alcance de los elegidos. Aran Aparicio es un jugador muy fino que conduce el balón con una calidad excepcional.

Además de ser un prodigio técnico, el mediapunta zurdo de Santander es un futbolista muy comprometido y con gol.

6: VÍCTOR BARBANY (Leganés)

Víctor Barbany es un mediocentro o interior que el Barça ha fichado del Leganés. Se trata de un centrocampista de gran creatividad, notable técnica y un excelente criterio para la distribución de balones.

Aunque puede jugar de '8', su rol previsible en el Sub-16 del Barça pasará por ejercer como mediocentro puro. Barbany es muy válido en tareas defensivas y destaca por ser muy disciplinado, inteligente y maduro.

Víctor Barbany es una gran joya del fútbol madrileño / Leganés

Con la selección Sub-15 española, Barbany ha disputado seis partidos. Antes del Leganés, este mediocentro creativo pasó por la cantera del Atlético.

Su gran proyección ha generado el interés de grandes clubs pero el Barça es el club que se ha avanzado a sus competidores para atar a una gran perla del fútbol madrileño y español.

7: VÍCTOR SANTIAGO (Gavà)

Víctor Santiago jugará esta temporada en el Sub-16 del Barça. Víctor jugaba en la Escola Gavà, club en el que se ha mostrado como un mediapunta muy hábil y rápido. Víctor es un zurdo que en el Sub-16 del Barça podría ejercer de extremo o interior.

Sus grandes cualidades técnicas y su electricidad han aflorado en las dos últimas temporadas. Numerosos clubs se han mostrado interesados por este futbolista pero el Barça ha cerrado su contratación.

Víctor Santiago es un jugador muy desequilibrante / Escola Gavà

Se trata de un zurdo determinante que suele jugar en la derecha y es capaz de salir por ambos perfiles. Víctor tiene la visión de juego de un 10 y es capaz de superar rivales con su primer control.

Esta temporada, Víctor Santiago ha marcado 15 goles y ha destacado como el mejor futbolista del Sub-15 (antiguo Cadete B) de la Escola Gavà.

8: ERIK DOMÍNGUEZ (Cornellà)

Erik Domínguez es uno de los refuerzos del Juvenil B del Barça de la temporada 2026-27. Este extremo diestro ha completado una excelente temporada con el Cadete A del Cornellà en División de Honor Sub-16.

Actuando habitualmente como extremo izquierdo a pierna cambiada ha destacado especialmente por su capacidad goleadora.

Erik Dominguez en un partido con la Selección de Catalunya / Instagram

Marcar trece goles esta última temporada no es casual ya que en el anterior curso ya anotó 17 goles.

Más allá de los números, Erik es un futbolista que destaca por su desborde, imaginación y capacidad para generar peligro en el uno contra uno.

Erik ya brilló con el Sub-16 del barça en la última edición del MIC, un torneo en el que ya pudo estrenarse como blaugrana.

9: KAJETAN GORAL (Mercantil)

Kajetan Pawel Goral. es un jugador polaco de 12 años se incorporará al fútbol formativo blaugrana procedente del Mercantil. En Polonia ya se hicieron eco del interés blaugrana por este jugador en diciembre del 2025.

Este mediapunta zurdo, muy técnico y goleador, se sumará a los Hugo Galdeano, Destiny, Ribera o Pedrito para formar un Sub-13 blaugrana muy potente.

Kajetan Goral es una perla polaca de mucho futuro / Instagram

Con algunos de ellos ya ha formado parte de la selección catalana sub-12 que se proclamó campeona de España.

Kajo es un futbolista que despunta en base a una creatividad muy estética que no va desligada de una gran efectividad goleadora. En el Mercantil ha marcado esta temporada 25 goles.

10: JOSEP CURTO (Reus)

Josep Curto saltará del Sub-12 de la Fundació Reus al Sub-13 del Barça. Aunque es un jugador zurdo, una de sus principales características es el dominio notable de ambas piernas.

En el fútbol-7, Curto ha destacado por ser un jugador de banda muy útil en tareas ofensivas pero también el funciones defensivas.

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Josep Curto pasará del Reus al Barça / Archivo

En el Barça podría ejercer de lateral izquierdo o de extremo en ambas bandas.