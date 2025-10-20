La 'joyita' de La Masia impacta con un golazo estratosférico

El equipo de Pol Combellé sumó su quinta victoria consecutiva liguera en el Camp Municipal Poble Nou-Agapito Fernández. El conjunto alevín blaugrana ganó (0-6) a la Vila Olímpica con un hat-trick de Destiny y un gol de Shinta, Joel Cabanas y Pedrito. El '10' blaugrana encarriló la goleada con el 0-1 en el minuto 12. Fue un gol importante pero la trascendencia del tanto residió en su belleza.

Marc Ribera, excelente mediocentro, conectó con Pedrito Juárez con un pase en el que el balón va botando. El interior del Barça controla la pelota y se inventa un sombrero a un rival y sin dejar que el esférico bote lo controla con el muslo derecho y rematar de manera prodigiosa a la escuadra.

Pedrito Juárez marcó un gol de antología en el campo de la Vila Olímpica / Instagram

Un golazo de crack que solo puede surgir de la inventiva, la improvisación y el talento. Pedrito Juárez reune en su fútbol pillería de calle, técnica depurada innata y conocimiento del juego de un deportista académico.

Lo que Pedrito aprende día a día en la mejor cantera del mundo más un talento y desparpajo único puede ser una mezcla explosiva en un futuro a medio o largo plazo.

Pedrito no es un virtuoso o malabarista que va por libre, no es un verso libre en el juego del Barça pero tampoco es un autómata que juega robotizado.

Su juego combina las obligaciones de un centrocampista 100% Barça en un contexto de juego de posición con un chico que tiene confianza en sus habilidades para inventar y jugar des de la creatividad.

No es casual que Pedrito luzca el brazalete de capitán ya que en el campo asume la responsabilidad de liderar y guiar a su equipo en todos los ámbitos.

Pedrito Juárez destacó contra el Europa / Valentí Enrich

El Sub-12 blaugrana (anteriormente Alevín A) que dirige Pol Combellé es un conjunto armónico plagado de futbolistas de gran clase que entienden que el Barça les pide que pongan su calidad al servicio del equipo.

La goleada de este fin de semana (0-6 a la Vila Olímpica) es un nuevo ejemplo de como están progresando estos chicos del 2014.

Su edad les permite divertirse y crecer alrededor de su juguete preferido, el balón. Pedrito Juárez es el guía de un equipo que no ha notado el salto de fútbol-7 al fútbol-11 como una dificultad sino como una oportunidad para seguir evolucionando.

Goles como el Pedrito en el campo de la Vila Olímpica son una bendición en un fútbol base del Barça que busca que sus grandes talentos no paren de mejorar y seguir potenciando sus cualidades innatas.

El 1x1 del once de la semana en La Masia

SASHA CIMOSCOV: El Sub-15 del Barça ganó con dificultades (2-0) al Sant Cugat. Los visitantes generaron poco peligro pero disfrutaron de una ocasión de oro que Sasha salvó con una intervención prodigiosa. Este paradón permitió al equipo de Álex Fernández mantener su portería a cero.

Sasha Cimoscov es un portero de grandes reflejos / Instagram

SINGUK LEE: El lateral derecho coreano firmó este fin de semana contra el Sant Cugat su mejor actuación de la temporada. Singuk Lee ofreció un pase de gol y se mostró efectivo atrás y convincente en el juego combinativo.

ÁLEX CAMPOS: Los dos goles del Juvenil A en el campo del Sant Cugat llegaron gracias al acierto de los centrales Álex Campos y Hafiz Gariba. El central leridano abrió la lata con una diana de oportunismo.

Alex Campos es un central muy completo / Dani Barbeito

BIEL CHAVES: Los centrales zurdos van muy buscados y Pol Combellé cuenta en el Sub-12 con uno de gran nivel. Biel es muy técnico y a la vez una garantía atrás gracias así compromiso defensivo y concentración total.

IKER NSANG: Iker es un '2' puro pero lo colocamos en este once ideal a la izquierda para premiar su polivalencia. Contra el Sancu jugó de extremo ya que Singuk estaba brillando de lateral. Iker ofreció un recital de regates y centros peligrosos. Su creatividad es única.

MICHAL ZUK: El centrocampista de Blanes no fue titular ante el Mercantil pero su presencia en la segunda mitad tuvo un gran impacto. Michal Zuk marcó un golazo con un chut marca de la casa e inició la jugada del gol de Gorka con una maniobra brillante.

Michal Zuk renueva con el Barça / FC Barcelona

PEDRITO JUÁREZ: El centrocampista argentino volvió a combinar inteligencia táctica para organizar el equipo y desequilibrio individual para aportar gol al equipo.

RUSLAN MBA: El Sub-16 del Barça visitaba el campo del líder y gracias a Ruslan se situó 1-2 en el tramo final del encuentro. El Girona marcó un gol a última hora que equlibró el tanto de 'Rus'.

Ruslan Mba es un extremo zurdo mágico / Dani Barbeito

HÉCTOR ASUMU:Si Adri Sánchez remató la faena con el 2-0 del Sub-15, el extremo zurdo Héctor asumu abrió la lata. En un partido con pocas ocasiones Héctor se inventó una acción genial repleta de potencia y calidad para marcar el primer gol del partido. Al margen de su diana Héctor exhibió capacidad de desequilibrio constante por la banda derecha

IU MARTÍNEZ: El extremo de Suria sigue sumando grandes actuaciones y goles en un inicio de curso muy positivo. Iu marcó uno de los cuatro goles del Juvenil B contra el Mercantil.

Iu Martínez anotó un golazo contra el Mercantil / Dani Barbeito

DESTINY EJIOFOR: No es el jugador que más entra en juego però sí el más resolutivo. Contra la Vila Olímpica volvió a marcar tres goles y ya suma trece goles en cinco partidos. La clase y efectividad par definir de Destiny es única.