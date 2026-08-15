Josué Caicedo, Iker Rodríguez y Shane Kluivert, el foco de atención del Barça Atlètic en L'Hospitalet

El Barça Atlètic disputa este sábado (19.00 horas) en L'Hospitalet su tercer amistoso de preparación. El foco de atención del filial azulgrana, a la espera de la convocatoria de Hansi Flick para Basilea, que podría mover alguna pieza, estará concentrado en tres futbolistas: Josué Caicedo, Iker Rodríguez y Shane Kluivert. Para todos ellos serán sus primeros minutos de pretemporada. En el caso del lateral ecuatoriano, tras solventar los asuntos burocráticos y entrenarse desde el martes con su nuevo equipo. El meta sabadellense y el extremo neerlandés, por su parte, regresaron con los de Belletti tras vivir la experiencia del primer equipo.

El portero de 16 años es el portero titular del Juvenil B / EFE/FC BARCELONA

CE L'Hospitalet y Barça Atlètic disputan la edición número 17 del Trofeu Ciutat de L'Hospitalet. La entrada en el Municipal es gratuita para presenciar las evoluciones de franjirrojos y azulgranas. Los locales aspiran a ascender a Segunda RFEF, precisamente la categoría que le toca jugar al Barça Atlètic por segundo año consecutivo.

Los de Belletti, a por su primer triunfo

Para quien será muy especial el encuentro es para el delantero Ignasi Quer, ahora en las filas blaugranas y que la temporada pasada marcó 20 goles tras arrancarla en la UE VIc y pasar posteriormente a L'Hospi. La relación entre las dos entidades es muy buena, pues además hay que tener en cuenta la presencia en la estructura y la gestión de la entidad ribereña de un mito del barcelonismo como es Jordi Alba, a quien le acompaña el también azulgrana Thiago Alcántara.

Thiago Alcántara y Jordi Alba, en la presentación / SPORT

El filial azulgrana busca su primera victoria de la pretemporada tras caer en el primero ante la UE Tona (2-1) y empatar en el segundo contra el Girona B (1-1). Por su parte, los de Raul Paje quieren resarcirse de la derrota sufrida esta semana (1-0) ante la AE Prat. En el Torneig d'Històrics, llegaron hasta las semifinales, donde fueron derrotados en los penaltis por el CF Badalona tras concluir el choque con empate a dos.

Será una buena oportunidad para comprobar la evolución de ambos conjuntos. El Barça Atlètic ya cuenta con casi todos sus efectivos, pues los que se han quedado con Hansi Flick apuntan a que su sitio ya no está en el filial y los que se ejercitan aparte están buscando una salida. El encuentro arrancará a partir de las 19.00 horas en el Municipal de L'Hospitalet.