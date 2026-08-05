Joni Hernández, la sensación del Barça Atlètic

El Barça Atlètic sigue cargando pilas en la Vall d'en Bas, donde Juliano Belletti cuenta con un grupo de 25 futbolistas a la espera de que se vayan incorporando juagdores que han hecho el primer tramo de la pretemporada con Hansi Flick en el primer equipo y de la llegada de Josué Caicedo, que sigue en Ecuador a la espera de la documentación pertinente. Sí puede contar el técnico italiano con el resto de sus fichajes. Los centrales Juwensley Onstein y Javi Castro, el mediocentro Juan Ybarra, el delantero Ignasi Quer y los extremos Aziz Issah y Joni Hernández. Este último está llamando poderosamente la atención.t

Jony Hernández es un extremo zurdo que puede jugar a pierna cambiada y también en una posición más retrasada, pues sus cualidades tienen que ver más con la visión de juego y la inteligencia táctica que con una velocidad rompedora. Es de Arguineguín, población grancanaria que ha dejado grandes talentos como Juan Carlos Valerón y David Silva.

El prometedor futbolista fichó hasta 2030 procedente del Tenerife, de donde también ha llegado su compañero Juan Ybarra, que aportará una mayor experiencia a sus 24 años. Jony Hernández tiene solo 18, pero una gran personalidad que ha destacado el propio Juliano Belletti. En el primer amistoso de pretemporada del filial en Tona (2-1), el grancanario fue uno de los futbolistas más destacados del equipo.

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La apuesta del club por este jugador se refleja en el hecho de que es el fichaje más caro del filial por el momento, con un costo de 500.000 euros, misma cantidad que Juwensley Onstein, pues a Hamza Abdelkarim (1,5 millones) hay que considerarlo en dinámica del primer equipo aunque tenga dorsal del Barça Atlètic. El CD Tenerife se muestra orgulloso de esta operación, pues se ha reservado un 25 por ciento de una futura venta que, están convencidos, multiplicará las cantidades.

Joni Hernández, ante la UE Tona / FCB

Joni Hernández está gustando mucho también por su capacidad de adaptación al juego del equipo y lo que ya está aportando. El Barça Atlètic, como explicamos en SPORT, ha buscado perfiles más experimentados para competir en una dura categoría como es la Segunda RFEF (el propio Ybarra, Ignasi Quer o incluso Aziz), sin dejar de lado talentos juveniles como Joni, Javi Castro, Josué Caicedo o Juwensley Onstein.