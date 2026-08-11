Joni Hernández: los entresijos de la nueva perla canaria del Barça

Es imposible no acordarse de Juan Carlos Valerón o David Silva. Sí, quizás son palabras mayores y queda un largo camino por recorrer para alcanzar el enorme impacto que tuvieron estos dos 'magos' nacidos en la misma población canaria: Arguineguín. Cuna del talento más puro nacido de una tierra de volcanes, alegría y desparpajo.

Cuando Valerón hacía disfrutar a los aficionados del fútbol en aquel «Superdepor» inolvidable, Joni Hernández ni había nacido. Algo más cerca le queda la época del zurdo exquisito que iluminó a Valencia, Manchester City, Real Sociedad o la selección española. Pero este extremo zurdo y descarado ha aterrizado en el Barça para hacer algo grande.

Joni Hernández, ante la UE Tona / FCB

La pretemporada del Barça Atlètic está dejando ya algunos nombres propios. Uno de ellos, el de este chico nacido en tierra de «dioses» canarios del fútbol y que ha pasado por el fútbol base del Valencia y del Tenerife. De hecho, pese a tener solo 18 años, Joni sabe ya lo que es vivir lejos de los suyos. Algo que le ha hecho madurar a pasos de gigante y que genera que este salto a Barcelona tenga un impacto menos «traumático», por así decirlo.

El derbi canario que encandiló al Barça

La primera vez que el Barça fue a ver in situ a Joni Hernández fue en un derbi canario la temporada pasada: Las Palmas C-Tenerife C de la Tercera RFEF. Quien le echó el ojo sobre el terreno fue el experimentado Josep Maria Nogués. Pese a ser juvenil de segundo año, Joni pisó poquito el equipo que le tocaba por edad. Estuvo a caballo entre el C, el B e incluso el primer equipo tinerfeño, con el que llegó a debutar en Primera RFEF. Un ojeador del Barça estuvo en aquel partido del 21 de febrero y quedó prendado del chico.

Joni Hernández posa con una camiseta del Barça en su infancia / SPORT

El interés se mantuvo y se iniciaron las conversaciones. El destino quiso que Joni se cruzara las caras con el equipo del que era seguidor desde pequeñito y del que prácticamente no se perdía ni un partido: el Barça. Así lo atestiguan las muchas fotos durante su infancia vistiendo las distintas camisetas del Barça. Era un regalo que nunca fallaba.

El destino

En mayo, los juveniles de Tenerife y Barça se veían las caras en cuartos de final de la Copa de Campeones. No fue una eliminatoria para finos estilistas, puesto que al «Tete» le tocó correr mucho detrás del balón y ponerse el mono de trabajo. Y ahí los responsables del área deportiva del Barça vieron que Joni no solo tenía esa chispa y rebeldía en la banda, sino que también era capaz de currar y presionar como el que más.

No es raro sorprenderle viendo vídeos de Lamine Yamal en YouTube. En la residencia del Tenerife era habitual verle viendo en bucle regates del astro de Rocafonda. Cuando se enteró de que el Barça estaba interesado en él, cuentan que alucinó. Su ídolo de la infancia es Messi, pero en quien más se fija ahora es en un futbolista que tendrá muy muy cerca este curso. Y quien sabe si pronto puede compartir entrenamientos con él.

Joni, en una imagen con la camiseta del Barça / SPORT

De momento, Joni se queda en La Masia. No le ha costado nada adaptarse a su nuevo equipo. Ayuda que haya muchas caras nuevas, pero si a algo está acostumbrado el extremo es a entrar en nuevos entornos. Tiene la calidez y el descaro canario y ha encajado perfectamente en el vestuario. Como curiosidad, su madre es inglesa y existe la posibilidad de que pueda representar al país británico (nunca ha ido con las inferiores de España).

Sin duda, una pieza a seguir este curso en el filial. Uno de esos zurdos que parten desde la derecha y cuyas diabluras harán, seguro, disfrutar al público en el Johan.