Jon Cabo, opción de emergencia para reforzar el ataque del Barça Atlètic

El Barça Atlètic se reforzó en el mercado de invierno su delantera con el egipcio Hamza Abdelkarim pero la nueva lesión de Óscar Gistau puede provocar un nuevo movimiento en el filial. El mercado está cerrado en cuanto a fichajes y cesiones de jugadores con contrato en vigor pero en el caso de Jon Cabo la situación sería diferente.

El delantero vasco de 25 años formado en el fútbol base del Athletic está libre y puede fichar por el club que desee contratarlo sin ningún problema legal. Cabo jugó hasta el 4 de mayo del 2025 en el Lugo pero posteriormente sufrió una lesión de ligamentos cruzados en un entrenamiento y hasta ahora ha trabajado en la recuperación sin estar ligado contractualmente a ningún club.

Lo curioso es que su último partido con el Lugo fue contra el Barça Atlètic. Aquel día Jon Cabo fue el extremo izquierdo titular del conjunto gallego que perdió (0-4) ante el equipo que dirigía Sergi Milà.

Cabo se estaba entrenando actualmente con el Barakaldo y según avanza el Diario As ahora estará a prueba en el Barça. En SPORT hemos podido confirmar el interés del Barça por este jugador que es diestro y normalmente actúa de extremo izquierdo.

Jon Cabo fue titular la temporada pasada en el Lugo en la Primera Federación y anteriormente militó en el Sestao y en el Bilbao Athletic. Cabo también puede jugar de extremo derecho, mediapunta e incluso como delantero centro.

Jon Cabo se formó en la cantera del Athletic Club / Archivo

En el filial del Athletic jugó tres temporadas siendo un jugador importante que llegó a entrenar con el primer equipo. Jon Cabo incluso debutó con el conjunto de Ernesto Valverde en dos partidos amistosos.

Las bajas por lesión de los extremos Sama Nomoko, Aziz y Dani Rodríguez así la última mala noticia con Gistau obliga al Barça Atlètic a buscar soluciones de emergencia. El proceso administrativo con Hamza Abdelkarim puede alargarse unos dos meses y en el caso de Cabo su experiencia y calidad podrían ayudar a los de Belletti si se encuentra recuperado de su lesión.

Jon Cabo está libre y podría fichar por el Barça Atlètic / Aiol

Jon Cabo, de 25 años, ha disputado 146 partidos entre Primera Federación y Segunda B y ha logrado participar en 27 goles con 16 dianas y 11 asistencias en estas categorías.

El extremo de Bilbao es una opción que podría ser positiva si se confirma que ha dejado atrás su lesión y pone su experiencia al servicio del Barça Atlètic.