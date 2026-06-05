Joel Cabanes maravilla en el debut del Barça en la Liga FC Futures

El pistoletazo inicial de la edición 33 de la Liga FC Futures arrancó con una relativa sorpresa. el Elche se avanzó con dos goles aunque el Villarreal pudo equilibrar el marcador.

El empate de los locales (2-2) lo observó en el palco de la Ciudad Deportiva Pamesa el flamante entrenador del Villarreal Íñigo Pérez.

Iñigo Pérez estuvo presente en las gradas de la Ciudad Deportiva Pamesa / La Liga FC Futures

Con lluvia y un frío inesperado en lo climatológico la calidez la pusieron los jugadores con una energía encomiable.

Después de un Betis-Celta (6-0) con una demostración bestial de poderío de los verdiblancos, había expectación por ver al Sub-12 del Basrça.

Los de Pol Combellé habían dejado una gran imagen en el reciente Mundial Sub-12 de Brunete y salieron con ganas de reivindicarse como uno de los favoritos del torneo.

El conjunto blaugrana arrancó con mucha intensidad y ambición. En tres minutos el sub-12 del Barça ya había avisado con dos destellos de Hugo Galdeano.

El pequeño centrocampista zurdo culé remató de cabeza y rozó el 1-0 con un córner directo mágico. El espectáculo lo seguía poniendo el hijo del ex-futbolista del Málaga Apoño que volvió a llamar a las puertas del gol con una volea muy plástica.

Arnau Casas es un central muy prometedor / La Liga FC Futures

El Rayo se defendía bien y con el paso de los minutos incluso sorprendió con dos llegadas de peligro.

Tras el descanso Pol Combellé cambió a medio equipo y la unidad B respondió. Especialmernte inspirados se mostraron los centrocampistas Marc Ribera y Joel Cabanes.

Joel Cabanes es un zurdo de gran clase / La Liga FC Futures

El '6' generó dos acciones de mérito y el '4' las convirtió en gol. Ribera es un mediocentro con una visión de juego a lo Busquets mientras que Joel Cabanes es un zurdo con una calidad extraordinaria para rematar en cualquier situación.

En el 1-0 Joel tiró de clase extrema y en el 2-0 de oportunismo.

El Rayo acortó distancias con el gol de otro Joel. El tanto del honor rayista lo firmó Joel Jaén. Los madrileños intentaron empatar pero fue el Barça quién gozó de más ocasiones para ampliar diferencias.

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A continuación debutó el Real Madrid y se vio sorprendido por el Levante (1-0). Los granotas se avanzaron con un tanto de Marc y el Sub-12 madridista no pudo ni tan siquiera empatar el encuentro.