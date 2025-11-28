Joan Verdú: "Mi apuesta para el primer equipo del Barça sería Tommy Marqués"

Joan Verdú se formó como jugador en la PB Anguera y en el fútbol formativo del Barça (1998-2006). Jugó tres partidos con el primer equipo blaugrana y se consolidó en Primera con el Deportivo, espanyol y Betis. A sus 42 años está empezando su carrera como entrenador. Actualmente dirige al Juvenil A de la Damm que está clasificado en la cuarta posición de la División de Honor. Tras empatar (4-4) en la Ciutat esportiva contra el barça, hemos charlado con él en el programa ADN Masia.

Pregunta: Empezaste en la PB Anguera y de allí al fútbol base del Barça.

Respuesta: "Tengo que agradecer al Barça que me he criado en su cantera no solo como jugador sino como entrenador. Los valores que he aprendido son los de La Masia. Estoy muy contento de haber estado tantos años allí. Tengo muy buenos recuerdos en la cantera del Barça. "

Joan Verdú en un Damm-Barça de juveniles / Pedro Castroverde

P: Coincidiste con Iniesta en el Juvenil A y Barça B

R: "Había grandes jugadores en esa época. Por supuesto Andrés Iniesta y también otros como Thiago Motta o Sergio García. Fue muy especial también coincidir un año en el Barça B con un jugador como Messi. Tuve la suerte o a la mala suerte de tener en el primer equipo en mi posición a jugadores como Xavi o el propio Andrés, también Busquets. Era imposible competir con ellos. Hubo un momento en el que el entrenador Frank Rijkaard y el presidente Joan Laporta me dijeron que tener dorsal con el primer equipo era prácticamente imposible y que podía combinar el filial con los mayores. Yo ya llevaba cuatro años de filial, algo que pocos hacen, y tomé la decisión de buscar un equipo de Primera y llegó la posibilidad del Deportivo."

P: Tus dos primeros partidos con el primer equipo son dos derrotas. ¿Tenían sentimientos contradictorios?

R: "Si que es verdad que perder en tu debut marca. En el campo del Shakhtar no hice un mal partido pero fue un encuentro extraño. el equipo ya estaba clasificado para la siguiente ronda y descansaron jugadores tan importantes como Ronaldinho, Eto'o o Deco. Tuvimos nuestras opciones pero nos sorprendieron a la contra. Pese a la derrota la experiencia fue buena y positiva. Me lo tomé como una primera opción en la champions y una oportunidad para abrirme paso. Fue también el debut de Messi,Javito o Rodri, otros chavales como yo que se estrenaban en el primer equipo."

Verdú debutó en la champions en Ucrania / Javier Ferrándiz

P: Después de aquel partido la conclusión de la mayoría de medios de comunicación es que había que fichar. ¿Hay poca paciencia con los jóvenes?

R: "Está clarísimo. en el fútbol hay poco tiempo y no se recuerda lo que has hecho. Hay que vivir el presente. Creo que en ese caso se pedían fichajes también por el hecho de que se sufrieron muchas bajas por lesiones, algunas de ellas de cruzados. Eso provocó que saliéramos más gente de la cantera. Creo que si hubieran confiado un poco más en nosotros el equipo hubiera tenido un rendimiento más alto. Por un partido no se puede valorar pero en el fútbol sucede así que todos tenemos que aceptar que se viva el presente y que así lleguen tanto los elogios como las críticas."

P: ¿Te arrepientes de irte del Barça?

R: "Es tan difícil esto. Uno nunca sabe lo que va a suceder. Hay un grandísimo entrenador del Barça, el mejor que nunca ha tenido, que me dijo que si hubiera esperado un añito habríamos disfrutado mucho juntos. Eso nunca se sabe. En aquel momento yo busqué tomar la mejor decisión para ser jugador de primera división. Agradeciendo al Barça todo lo que hice por mí pero pensé que otro año con el Barça b no hubiera sido positivo para mí. Todo se precipitó con una lesión de Valerón y me vinieron a buscar y tomé la decisión de saltar a un equipo profesional. Si echara la vista atrás no tengo nada que reprocharme. Siempre me he guiado por sensaciones y estar bien a nivel Deportivo."

Rijkaard hizo debutar a Joan Verdú / Joan Monfort

P: Dadas las circunstancias creo que hiciste bien probando una nueva aventura. Dicho esto creo que tenías calidad de sobra para haberte consolidado en la plantilla del primer equipo. a veces olvidamos que las plantillas son de 25 jugadores y los roles complementarios son también necesarios

R:"Muchas gracias. Te agradezco tus palabras. sí que es cierto que a uno siempre le queda la espinita de pensar que hubiera pasado si además de los tres partidos oficiales que jugué hubiera tenido 10 o 15 partidos. Quizá entonces te vas asentando y te sientes más jugador del primer equipo y dejas atrás los nervios del debutante y tu rendimiento sube. Pero creo que en el fútbol no hay tiempo para que los jóvenes tengan estas sensaciones. Al final hay que decir que la decisión fue buena porque tuve la oportunidad de jugar en la Primera División.

P: En tu carrera como jugador y ahora como entrenador, ¿notas el ADN del que se ha criado en La Masia?

R: "Siempre lo digo que lo que me enseñaron en el Barça lo intento llevar a cabo porque es una idea en la que creo. Mi idea es que mi equipo juegue 4-3-3 sea protagonista con el balón y este es el ADN del Barça. Además a nivel personal creo que hay que inculcar el respeto y ser buena persona, algo que también forma parte del ADN Barça"

Verdú coincidió en el barça con Andrés Iniesta / Valentí Enrich

P: La Damm empató esta semana 4-4 en el campo del Juvenil A del Barça. Fue un partidazo. Hicisteis disfrutar al público

R:"Nos enfrentamos dos grandes equipos con una propuesta muy ofensiva. En los primeros minutos nos costó un poco adaptarnos al partido. Ir al campo del Barça que es el líder no es fácil. Es cierto que llegamos a ir 3-0 en contra pero los jugadores lo dieron todo y siguieron creyendo en hacer algo importante. Conseguimos que el barça no estuviera cómodo y fuimos muy atrevidos. Fue una lástima después de remontar los tres goles encajar el 4-4 en el minuto 92. Fue un gran partido y la gente lo disfrutó."

P:Los partidos entre el Barça y la Damm son muy interesantes en la cantera

R:"En mi época los partidos del año eran Barça-Espanyol pero hay que decir que la Damm ha subido mucho el nivel. En la Damm se están haciendo las cosas muy bien y en los últimos años está compitiendo de maravilla y los partidos contra el Barça son muy competidos y de mucho nivel".

Verdú fue entrevistado por Andrea Ginés y Jaume Marcet / Sport

P:¿De los jugadores actuales del primer equipo a cuál te gustaría entrenar?

R:"Tengo debilidad por Pedri. des del primer día que llegó al Barça le veo algo diferente a los demás. Tiene una mezcla entre Iniesta y Xavi y esto ya son palabras mayores. Yo todavía me siento futbolista y esta posición de 8 y 10 que es en la que juega él es un jugador con el que disfruto mucho. Luego hay otros grandes futbolistas como Lamine y Fermín pero si me tengo que quedar con uno escojo a Pedri. El barça es uno con Pedri y muy diferente sin él."

P:A medio plazo, ¿te gustaría volver al Barça como entrenador?

R: Hace un par de años tuve la oportunidad de volver al Barça en una categoría en la que quizá pensé que no era el momento. Ahora estoy muy contento en la Damm. Aquí tengo una gran cantera, buenas instalaciones, un staff y gente muy buena y estoy muy contento aquí. Estoy en el camino de intentar ser algo en el mundo del fútbol como entrenador y estoy con muchas ganas. Estoy trabajando e intentar impregnarme de todo lo que significa ser entrenador. Las puertas del barça siempre estarán, para mí, abiertas. Veremos como acabo la temporada, espero realizar una gran temporada. Veremos si algún club apuesta por mí, mi intención es hacer camino en el fútbol.

Verdú es feliz en el conjunto cervecero / Damm CF

P: De la cantera blaugrana ¿hay algún jugador que crees que va a ir para arriba, que pueda sorprender?

R:"Hay muchos con una gran pinta y que con un poco de suerte van a dar el salto enseguida. Pero yo me quedaría con un jugador que tuve la suerte de entrenar. Es Tommy Marqués, un jugador que ahora ya está en la dinámica de primer equipo. Creo que es un '6' que puede tener muchas opciones. Tommy tiene muchas características para hacer un buen papel. Si tuviera que dar un nombre de un jugador por el que podríamos apostar para que llegue al primer equipo apostaría por Tommy. "