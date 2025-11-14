Joan Garcia, Gavi, Gustavo Maia... 5 curiosidades del último derbi de filiales

Este domingo, a las 17.00 horas en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, vuelve el derbi de filiales. Espanyol B y Barça Atlètic se vuelven a ver las caras en partido oficial más de 1.700 días después. La última vez que jugaron fue en una categoría que ya no existe, la Segunda División B, y ahora será en la Segunda RFEF. Desde ese día han pasado muchas cosas y es significativo echar la vista al pasado y rememorar un partido, disputado el 14 de marzo de 2021, que vencieron los azulgranas por 0-1 y que deja, visto con las perspectiva del tiempo, situaciones curiosas.

1.- Gavi impresionó en su debut como titular

Gavi fue de esos futbolistas que tuvieron una irrupción tan fulgurante que su paso por el filial azulgrana fue prácticamente anecdótico. Solo jugó tres partidos con el Barça Atlètic, cuando solo tenía 16 años. El debut había sido un mes antes en un 6-0 a L'Hospitalet. Y su primera titularidad, el miniderbi de filiales. El de Los Palacios se ubicó de interior zurdo en un centro del campo con Nico González, ahora en el Manchester City, y Álex Collado, actual futbolista del Al-Shamal de Catar. Ya no volvería a jugar hasta la siguiente jornada, cuando ya había dado el salto al primer equipo de la mano de Ronald Koeman. Ese partido también fue el debut de Ángel Alarcón, ahora en las filas del Oporto.

2.- Joan Garcia, suplente en el filial blanquiazul

El actual portero titular del Barça (solo interrumpido por una lesión, de la que ya está recuperado) fue suplente en el último Espanyol B - Barça Atlètic. El de Sallent había sido de la partida en los 9 partidos anteriores al derbi de filiales, pero en aquella ocasión, se quedó en el banquillo y el elegido por José Aurelio Gay fue Ángel Fortuño, ahora suplente de Marco Dmitrovic en el primer equipo blanquiazul. Si se había enfrentado Joan Garcia al filial azulgrana en el duelo de la primera vuelta, jugado en el Estadi Johan Cruyff y que se saldó con triunfo azulgrana por 2-1 con goles de Peque y de Rey Manaj. En el Espanyol B marcó Ferran Jutglà, quien después pasó por el Barça y ahora está en el Celta de Vigo.

3.- Joan Laporta acababa de aterrizar

Solo una semana antes de jugarse el derbi de filiales, Joan Laporta había sido proclamado presidente del FC Barcelona por los socios y socias de la entidad. Una de las primeras acciones que quiso ejercer en su segundo mandato fue relativo al filial azulgrana. Por una parte, recuperar la figura de presidente del segundo equipo barcelonista, por lo que nombró a Jordi Casals para el cargo. Y por el otro, devolverle al equipo el nombre de Barça Atlètic, que había pasado a llamarse Barça B en 2008. El nuevo nombre se hizo efectivo en junio de 2022.

4.- García Pimienta y Peque, reencuentro en Sevilla

El último derbi de filiales en la Dani Jarque lo resolvió un gol de Peque, en aquel momento juvenil, en el minuto 54 con asistencia de Álex Collado. El ex del Cornellà, de nombre Gerard y primer apellido Fernández, siempre quiso llamarse Peque, incluso cuando desde el propio club se le instó a ser conocido por Gerard. Incluso cuando llegó otro Peque al filial, al que se le llamó Peque Polo. El técnico de aquel Barça B que ganó en feudo blanquiazul fue Francisco Javier Garcia Pimienta. Gracias a ese triunfo ante el máximo rival, el equipo azulgrana se quedó a un paso del ascenso a Primera RFEF, que después certificaría los de Pimi, pues fue el último año de la categoría de la Segunda División B. Cuando García Pimienta fichó por el Sevilla tras estrenarse como entrenador en la élite de la UD Las Palmas, se llevó a Peque para su equipo. El de L'Hospitalet sigue jugando en el Sánchez Pizjuán.

Gustavo Maia tuvo un paso muy polémico por el Barça / Valentí Enrich

5.- ¿Qué fue de Gustavo Maia?

Otra de las curiosidades que deparó el último miniderbi fue la titularidad de Gustavo Maia, un futbolista brasileño que fue fichado a precio de oro (4.5 millones) y de rendimiento más que dudoso (delantero que no marcó ni un solo gol). Jugó solo 8 partidos con el filial azulgrana, y ante el Espanyol B fue el penúltimo. Garcia Pimienta le puso en el equipo titular y jugó, sin demasiada incidencia, hasta que fue sustitudo en el minuto 71 por un Ángel Alarcón que, por cierto, debutó con el filial en ese partido. Gustavo Maia es actualmente jugador del Criciuma, de la Serie B de Brasil, donde solo suma un minuto en un partido del pasado mes de agosto.