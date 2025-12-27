Jayden, un ‘9’ que ya decide partidos para el Barça

El Barça bajó el telón de la jornada del sábado del XXIX Torneo Internacional de LaLiga FC Futures. Los de Jordi Pérez necesitaban rehacerse del empate en su debut ante el Borussia Dortmund para no poner en peligro su clasificación a los cuartos de final. Y, en un partido de ida y vuelta, Jayden Espinal decantó la balanza hacia los culés con un gol agónico en el tramo final.

La conexión Jayden-Mourinou puso en serios aprietos a la zaga lisboeta, que resistió y golpeó primero. Cristian Taralunga, más veloz que sus rivales, condujo en carrera, se plantó ante Eric y no pudo definir mejor.

Euforia antes del 'mini derbi'

Un tanto que ponía cierta presión sobre un Barça que debía responder cuanto antes. Y así llegó el empate de Jayden, que recogió un rechace en el área para poner el 1-1 al filo del descanso. Nada más reanudarse el juego, Nuno Rodrigues convirtió el 1-2, un verdadero jarro de agua fría para los azulgranas.

Pero la reacción culé, de nuevo, fue inmediata. Denys dejó correr el balón y solventó de maravilla el mano a mano ante Luca Varani. Jayden se puso la capa de héroe para desatar la euforia culé en Gran Canaria. Chute de adrenalina antes del 'mini derbi'.

El resto de la jornada

Un emocionantísimo Real Betis-UD Las Palmas reabrió la jornada. Iván puso por delante a los béticos en un partido en el que tanto Gaby como Ignacio se exhibieron bajo palos.

Los pio pio no bajaron los brazos y obtuvieron premio: Dani Gordillo se coló entre dos camisetas verdiblancas y rascó un valioso punto que mantiene vivas las esperanzas de la clasificación a cuartos.

Se guardó un minuto de silencio previo al inicio del Valencia-Villarreal en memoria de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos, fallecidos en un naufragio de una embarcación en Indonesia. Echó a rodar el balón en un derbi en uno y otro se tuvieron respeto de principio a fin. Hasta que Raúl dijo basta.

Reaccionó de inmediato el cuadro che por medio de Luca, que envió un disparo raso, ajustadito a la base del palo, para igualar la contienda. Cantó victoria el Submarino, que sumó sus primeros tres puntos gracias al tanto de Aitor.

Pleno perico

Quien está especialmente inspirado es un Espanyol que cuenta sus partidos por victorias. Gorka, que dejó varios destellos interesantes ante el Sporting CP, se sacó un zurdazo desde fuera del área para abrir el marcador contra el Dortmund; Hugo firmó el 2-0 definitivo.

Los pericos lideran en solitario el Grupo C con seis puntos, siendo el único de los 16 equipos capaz de ganar ambos partidos.

Leones y águilas protagonizaron un choque de ida y vuelta en el que finalmente salieron vencedores los vascos. Pablo, con un cabezazo bombeadito, puso al Athletic por delante. El Benfica, con un contragolpe de libro, igualó fuerzas. No obstante, el cuadro athleticzale, con una gran acción colectiva que culminó Lander, se llevó el choque.

El Atlético no pudo sumar su segundo triunfo ante un PSG que rascó un punto tras aprovechar un error en salida de los colchoneros. Y, el Sevilla, después de empatar sin goles ante el Valencia, venció con autoridad al Inter de Milán. Sevi, con un testarazo, y Edison, con un golpeo cruzado, dieron la primera alegría hispalense.

Alex marcó un gol de 'killer' puro para acercar al Real Madrid a su primer triunfo, pero la Juventus, con Ortoncelli como protagonista, aguó la fiesta. El '2' tiró un autopase con caño incluido y, con algo de fortuna, batió a Yago. Un empate que compromete la clasificación a cuartos de los de Juan Carlos Duque.