Javi Castro refuerza al Barça Atlètic

El FC Barcelona ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Mallorca para el fichaje del defensa Javi Castro, que se incorporará al Barça Atlètic. El zaguero, de 19 años y nacido en 2007, ha firmado un contrato que le vinculará al club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028 y pasará a formar parte del filial durante las próximas dos temporadas.

El nuevo jugador del Barça llega tras completar la última campaña en calidad de cedido en el Juvenil del FC Damm, donde dejó buenas sensaciones. Según apunta el propio Barça, "Castro ha continuado su progresión, consolidándose como un defensa sólido, con buen posicionamiento y capacidad para competir al máximo nivel".

Con su incorporación, apunta el comunicado, "el Barça Atlètic refuerza la línea defensiva con un futbolista joven y de gran proyección, que aportará competitividad al equipo dirigido por Juliano Belletti". Castro se suma a un elenco de defensas del que, en sprincipio, formarán parte futbolistas como Onstein, Gariba y Alex Campos.

El filial también ha sido noticia en las últimas horas por la marca de Dani Rodríguez. Según informó Fabrizio Romano, el extremo vasco, que todavía tenía un año más de contrato con el club blaugrana, jugará la próxima temporada en el Dinamo de Zagreb. El Barça, eso sí, ha querido protegerse de una posible explosión del futbolista y ha negociado, siempre según esta información, una cláusula de recompra que le permitirá recuperarlo en el futuro si su progresión responde a las expectativas.

El conjunto croata lleva años consolidándose como un escaparate ideal para futbolistas jóvenes que buscan crecer antes de dar el salto a las principales ligas europeas. El caso más conocido es el de Dani Olmo, que dio un paso adelante en Zagreb antes de fichar por el Leipzig y, posteriormente, regresar a Barcelona. Más recientemente, el exazulgrana Sergi Domínguez también ha logrado hacerse un hueco en el equipo balcánico.

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Precisamente, la operación del defensa guarda ciertas similitudes con la del extremo. El pasado verano, Sergi Domínguez fue traspasado al Dinamo por una cifra cercana a los 1,2 millones de euros, y el FC Barcelona se reservó un 20% de la plusvalía de una futura venta si el club croata decide traspasarlo.