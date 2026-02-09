Isma Ziani: La lucha de un '9' prodigioso por dejar atrás las lesiones

Ismael Ziani López es uno de los grandes proyectos de goleador de La Masia. El internacional Sub-16 con Marruecos es un delantero centro zurdo, alto, potente, dotado de una zurda maravillosa y que reúne gol y una generosidad para asistir única. ¿Por qué no es un jugador muy conocido ni del que se hable en exceso? La única razón por la que Isma Ziani no es una de las promesas más señaladas de La Masia es por sus lesiones.

Isma Ziani posa con sus padres en el museo del Barça / Instagram

El futbolista nacido en Granollers y criado en Sant Celoni, de padre marroquí y madre catalana, espera dejar atrás un auténtico rosario de desgracias en cuanto a lesiones. Solo los problemas físicos han podido frenar una imparable proyección si nos circunscribimos a su talento.

Esta temporada tenía que ser la de su explosión definitiva pero hasta el momento no ha podido debutar con el Juvenil B de Cesc Bosch.

Con el Juvenil B del Barça Isma si que debutó pero lo hizo en el curso pasado. En la temporada 2024-25 las lesiones permitieron que el '9' zurdo de La Masia disputara 19 partidos (16 con el Cadete A y 3 con el Juvenil B).

En la mayoría de partidos jugó en los tramos finales de los encuentros para preservarle de una recaída. Pese a ello, Isma anotó 8 goles con el Cadete A y 2 con el Juvenil B.

Isma Ziani firmó su primer contrato profesional con el Barça / FCB

Las rodillas han sido su talón de Aquiles ya que ha encadenado lesiones y de hecho en la temporada 2023-24 entre el Cadete B y Cadete A pudo sumar apenas 18 partidos. Los 10 goles que anotó así como las numerosas asistencias que regaló a sus compañeros no fueron casualidad. Su talento es indiscutible pero la falta de continuidad por las lesiones han reducido su impacto.

Si en su primer año de juvenil y en estas dos temporadas como cadete sus presencias fueron 'interruptus' en su etapa de infantil apenas pudo jugar dos partidos oficiales a causa de dos lesiones graves.

Ismael Ziani López es un '9' zurdo de gran clase / Dani Barbeito

Primero fue operado de los ligamentos cruzados y después pasó por el quirófano a causa de una lesión de tibia y peroné. El salto del fútbol-7 al fútbol-11 fue por tanto traumático para un jugador que en sus primeras cinco temporadas había maravillado gracias a su técnica y contundencia rematadora. Procedente de la PB Sant Celoni, Isma alternó de benjamín y alevín la demarcación de lateral izquierdo ofensivo con la de atacante.

Ismael Ziani es un delantero de gran talento / Javi Ferrandiz

Este lunes está previsto que Cesc Bosch pueda contar en los entrenamientos con un Isma que ha sufrido a lo largo de este curso unas molestias en la zona lumbar a causa del crecimiento. En el final de otoño sufrió una recaída y es por ello que hasta ahora no ha podido incorporarse al trabajo diario con el resto de sus compañeros del Juvenil B.

Isma Ziani marcó muchos goles en sus dos años de cadete / Javier Ferrándiz

En casos así el Barça opta por la prudencia y no fuerza en ningún caso a un jugador tan castigado por las lesiones. La idea es que se vaya reincorporando poco a poco. El Juvenil B blaugrana cuenta con Pol Mancheño como delantero centro titiular y Genís Clua como su principal alternativa para esta demarcación. Si Isma Ziani es capaz de dejar atrás los fantasmas y puede recuperar su mejor tono físico, el Juvenil B contará con una auténtica bomba ofensiva.

Noticias relacionadas

Isma Ziani, Raúl Expósito e Iu Martínez celebraron ganar un torneo de prestigio / Torneo Villa de Cabanillas

Marruecos le espera con los brazos abiertos ya que en su momento le convencieron para que escogiera esta selección antes que la española. Lo prioritario para Isma es volver a disfrutar del fútbol. El de Sant Celoni no ha tenido una vida fácil y las lesiones han dificultado que pueda encontrar la felicidad total en el fútbol. Crucemos los dedos porque si el calvario físico queda atrás, la bomba futbolística de Isma Ziani puede explotar y en este caso sería una detonación 100% positiva.