Los inaceptables insultos a un juvenil por pasar del Espanyol al Barça

El factor pasional en el mundo del fútbol es inherente a este deporte y la rivalidad entre clubs es algo que alimenta el interés de los aficionados. Los 'piques' y 'discusiones' entre aficionados le dan vida a las rivalidades entre rivales históricos pero todo pierde el sentido cuando se pierde el respeto y se cae en insultos y descalificaciones lamentables e impresentables.

En el caso de Joan García se traspasaron muchos límites tal y como ha sucedido en muchos otros casos pero lo que ha vivido Oriol Pallás es un paso más en este camino ilógico que alguien tendría que frenar en seco.

Sergi Milà dio la bienvenida al Barça a Uri Pallás / FCB

Uri se despidió hace una semana en Instagram del Espanyol después de una larga etapa de once años defendiendo los colores del Espanyol. En su post agradeció a los compañeros, entrenadores y staff que le han acompañado desde que era prebenjamín. El lunes se anunció su fichaje por el Barça y él lo compareció también en sus redes sociales.

Oriol Pallás escribió: "Nuevos colores, nuevo camino, nuevos retos. Ilusionado y con muchas ganas de empezar este nuevo reto". La fotografía que lo ilustraba era en las oficinas del FC Barcelona con una bandera blaugrana.

Uri Pallás juygará en el Juvenil A del Barça / FCB

Muchos de los que fueron sus compañeros le desearon suerte y le enviaron mensajes cariñosos pero lamentablemenbte en su cuenta de Instagram proliferaron los insultos y los calificativos de rata. Estos insultos denunciables no fueron escritos por uno o cuatro 'individuos' aislados ya que hemos llegado a contabilizar un total de 64 mensajes ciertamente lamentables.

Uri Plallás recibió insultos intolerables en las redes sociales / Instagram

Lo más triste del caso es que Uri Pallás no es ahora mismo una superestrella que cambia de equipo como Joan García. Su nombre era hasta ahora muy poco conocido y se trata de un jugador que pasa del Juvenil B del Espanyol al del Barça.

Es muy lamentable que en el fútbol base se reproduzcan los peores vicios del mundo profesional y haya quién deshumanice a los jugadores insultándolos sin piedad.

Así se despidió Uri Pallás del Espanyol / Instagram

Se puede entender el disgusto de un aficionado cuando un futbolista de su equipo cambia de club y se decide a fichar por el eterno rival y está en todo su derecho de expresarlo pero llegar al insulto grave es muy peligroso.

En el Barça ha sucedido también con cadetes o juveniles que han dejado el club para emprender nuevas aventuras y han recibido insultos de algunos aficionados. Así como los distintos organismos están luchando para acabar con el racismo y los insultos en los campos a los jugadores y a los árbitros habría que extender estas acciones a las redes sociales.

En estas plataformas muchos usuarios siguen creyendo que disponen de impunidad para atentar al honor de los jugadores y otros actores del mundo del fútbol.

Uri Pallás ha jugado once temporadas en la cantera del Espanyol / RCD Espanyol

Suele pensarse que lo mejor es no dar cobertura a este tipo der actuaciones incalificables con el argumento de que la toxicidad en las redes es cada vez mayor. En este sentido des del diario Sport denunciamos estos comportamientos sean de quién sean.

No importa el club que pretenden defender los que pierden cualquier razón cuando deciden insultar de manera pública a un chico que apenas ha cumplido 18 años. Hay límites que nunca se pueden traspasar y la excusa de la rivalidad y la pasión en el fútbol no es válida para perder el norte con insultos a chavales que buscan hacer su camino en el mundo del fútbol.

Uri Pallas se entrenó con el primer equipo / FCB

Sport les puede contar la intrahistoria de su fichaje por el Barça. El Espanyol le comunicó a Uri Pallás que contaba con él esta temporada para formar parte del Vilassar, un equipo vinculado al Espanyol como su segundo equipo filial. Uri no estaba de acuerdo con esta decisión de su club y pidió rescindir el contrato.

El jugador llegó a un acuerdo cfon el club blanquiazul y pagó una cantidad para obtener la carta de libertad. Desvinculado del espanyol, el barça se interesó por sus servicios y lo fichó para el Juvenil A de Pol Planas. El de Llavaneres es un extremo técnico, rápido y goleador que vivirá su último año como juvenil en el Barça.

Pallás debutó con el Juvenil A en un amistoso disputado en Vic y un día después de que se oficializara su fichaje ya se entrenó con el primer equipo con algunos de sus compañeros del Juvenil A blaugrana.

Es de desear que este 'incidente' quede atrás y no lo vuelva a sufrir ningún futbolista defienda la camiseta que sea.