Impacto por el recital de Ebrima Tunkara en Amsterdam

El Barça mereció ganar en Ámsterdam en un duelo entre dos de las academias con mayor historia y prestigio de Europa.

Isma Ziani marcó el único gol del Cadete A del Barça pero la emisión en directo del partido en el canal de YouTube del Ajax provocó una ola de elogios en las redes a Ebrima Tunkara, una de las grandes joyas de La Masia.

Hasta que no cumpla los 15 años no podrá saltar al Juvenil B ya que la normativa española no lo permite pero hasta ese momento Ebrima Tunkara quiere recuperar el tiempo.

El gambiano pretende dejar atrás sus problemas físicos que le han dejado jugar solo cuatro partidos en lo que llevamos de temporada.

Los dos goles que marcó contra el Vilassar sorprendieron porque Ebrima llevaba muchos meses de baja por una lesión en el tobillo pero sus 45 minutos mágicos contra el Ajax han causado una gran admiración en las redes.

Una exhibición total

Periodistas, analistas y aficionados al fútbol han coincidido en destacar el partidazo de ebrima en Ámsterdam en un partido en el que el interior zurdo africano se salió con una segunda parte maravillosa.

Albert Blaya, uno de los mejores analistas futbolísticos del Barça, no escatimó elogios a la perla blaugrana de la que destaca que "su físico esconde una sensibilidad en el control y el giro irreal, además de un gran dominio de ambas piernas para regatear y conducir."

Una cuenta internacional dedicada al seguimiento de los jóvenes talentos europeos se rinde ante el talento de Ebrima. En The Next Wave destacan sus cualidades físicas y técnicas: " La combinación de robustez física, ligereza, excelente coordinación y alto nivel de dominio del balón, dan lugar a acciones maravillosas tanto de forma individual como, a menudo, entrelazadas".

Rendidos a la joya de La Masia

Jesús Mayor , en su cuenta Talentos Españoles, disecciona a diario las mejores promesas de todas las canteras del fútbol español. Sobre el centrocampista gambiano esta cuenta habla de Ebrima Tunkara como "La próxima joya de la Masia y del fútbol español".

Son solo algunos ejemplos de elogios a un futbolista que ante el Ajax se exhibió con una gama de regates, conducciones, pases, ocasiones generadas y detalles de calidad que no pasaron inadvertidos para el mundo del fútbol.

Estadísticas espectaculares

El Ajax solo pudo frenar a Ebrima con faltas ya que el gambiano tuvo hasta 15 acciones de mérito en los 45 minutos que jugó.

Sumar ocho regates, generar tres ocasiones claras de gol, sacar los córners con peligro, rematar de cabeza rozando el gol y provocar un posible penalti que el árbitro no consideró son algunos de los méritos en este partido de Ebrima Tunkara.

Este sábado (12:30h) el Cadete A de Cesc Bosch se enfrenta a la Escola Gavà. La plataforma Barça One emitirá en directo el partido. Esta será una nueva oportunidad para comprobar la evolución y el momento de forma de Ebrima Tunkara. En nuevo prodigio de La Masia ya ha dejado boquiabiertos a todos los analistas y aficionados al fútbol base y lo mejor está todavía por llegar. .